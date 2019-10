Il blog della Paltrow è pericoloso L' attrice invita a raggiungere il

Domenica in e gli ospiti della quinta puntata (Anteprima blogo) : Una volta era un contenitore e ancora adesso, qualche volta, ci scappa questa parola per definire Domenica in. Per la verità quel termine è ormai ampiamente superato perchè Domenica in oggi, è più semplicemente uno show e più esattamente il Mara Venier show. Una conduttrice diversa da Mara renderebbe questa Domenica in un'altra trasmissione e se l'ingrediente principale rimane Mara, i suoi ospiti sono le spezie che rendono la pietanza, la ...

Un passo dal cielo 5 - anticipazioni e video esclusivo blogo della quinta puntata : Sono Emma (Pilar Fogliati) ed il Maestro (Matteo Martari) i protagonisti della clip che Blogo vi propone in esclusiva in occasione della quinta puntata di Un passo dal cielo 5, in onda questa sera, giovedì 10 ottobre 2019, alle 21:25, su Raiuno. Una puntata in cui i due sembrano avvicinarsi di più, proprio mentre la donna deve decidere cosa fare del bambino che porta in grembo, figlio di Francesco (Daniele Liotti).Un passo dal cielo 5, la quinta ...

Domenica in e gli ospiti della quarta puntata (Anteprima blogo) : Torna Domenica 6 ottobre alle ore 14 su Rai1 l'appuntamento con Domenica in, il programma d'intrattenimento principe della Domenica televisiva diretto e condotto da Mara Venier.L'appuntamento in programma fra pochi giorni sarà ancora una volta carico di ospiti e temi pronti a fare compagnia, in maniera ci si augura piacevole, al pubblico della prima rete della televisione italiana. Passiamo dunque in rassegna gli ospiti della puntata partendo ...

Rocco Schiavone - 3 Valeria Solarino a blogo : "Questa serie è una delle cose più belle della tv italiana adesso" : Valeria Solarino è tra le novità della terza stagione di Rocco Schiavone, la serie di Rai2 che tornerà in onda da stasera, mercoledì 2 ottobre. L'attrice, che interpreta Sandra Buccellato, ossia "una giornalista scomoda, che pone questioni non gradite soprattutto a Rocco Schiavone" con il quale ha un "rapporto conflittuale, che poi diventerà più morbido". Ai microfoni di Blogo, la Solarino si è definita "una fan" della serie prodotta da Cross ...

Domenica in e gli ospiti della terza puntata (Anteprima blogo) : Domenica 29 settembre, seduti in quel caffè a guardare Mara Venier, canterebbe il buon Maurizio Vandelli. Tutti gli italiani (o la maggior parte) davanti ai teleschermi sintonizzati su Rai1 sono pronti Domenica a guardarsi e gustarsi la nuova puntata di Domenica in.Come sempre Mara Venier è pronta ad ospitare nel salotto buono di Rai1 un carico di personaggi per chiacchierare e trattare temi di grande interesse, senza mancare di intrattenere ...

Sky Tg24 - Giuseppe De Bellis a blogo : "Le notizie saranno il cuore della nostra programmazione" (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo palinsesto di Sky Tg24, abbiamo incontrato il direttore Giuseppe De Bellis, per farci raccontare, in anteprima, tutto quello che vedremo nella stagione 2019 - 20. Sarà una stagione nuova, con molti approfondimenti, con molti programmi nuovi. Con un modo diverso di continuare a fare un'informazione che ha caratterizzato, per questi 15 anni, Sky Tg24. Che l'ha resa un brand ...

La Strada di Casa - Lucrezia Lante della Rovere a blogo : "In Gloria - ad un certo punto - qualcosa si romperà... Vorrei rifare Ballando con le Stelle!" (Video) : Da martedì 17 settembre 2019, in prima serata su Rai 1, avrà inizio la seconda stagione de La Strada di Casa, serie tv diretta da Riccardo Donna, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini.Lucrezia Lante della Rovere tornerà a ricoprire il ruolo di Gloria, moglie di Fausto Morra, su cui, durante la seconda stagione, si abbatterà una terribile ombra che le farà capire di non essere una donna invincibile, davanti ai colpi della ...

Simona Ventura a blogo : "Io soldato agli ordini della Rai. La svolta con Amici e Temptation island" : Debutto speciale quello di oggi mezzogiorno su Rai2. Simona Ventura condurrà il nuovo programma dal titolo La domenica Ventura. Si tratta di una trasmissione realizzata con Rai sport che racconterà il match della domenica mezzogiorno calcistica ma non solo, sarà un programma di infotaiment sportivo, in cui Simona potrà rispolverare le sue doti di intrattenitrice, mixate con quella di donna da sempre attenta al mondo dello sport. TvBlog l'ha ...

Barbara D'Urso a Tvblog : Pronta alla sfida della domenica sera. Vorrei avere William e Harry. In Rai condurrò Sanremo! : La domenica è femmina, diceva Alfiero Toppetti presentando Raffaella Carrà nell'edizione di domenica in condotta dalla showgirl emiliano-romagnola e mai come quest'anno quel detto pare appropriato per fotografare la domenica della televisione italiana. Simona Ventura su Rai2, Mara Venier su Rai1 e Barbara D'Urso su Canale 5, senza dimenticare Camila Raznovich e Lucia Annunziata su Rai3. Questa sera una di queste prime donne arriva in prime ...

Simona Ventura a Tvblog : Io soldato agli ordini della Rai. La svolta con Amici e Temptation island. Giovanni Terzi lo sposo magari "la domenica Ventura"! : Debutto speciale quello di oggi mezzogiorno su Rai2. Simona Ventura condurrà il nuovo programma dal titolo La domenica Ventura. Si tratta di una trasmissione realizzata con Rai sport che racconterà il match della domenica mezzogiorno calcistica ma non solo, sarà un programma di infotaiment sportivo, in cui Simona potrà rispolverare le sue doti di intrattenitrice, mixate con quella di donna da sempre attenta al mondo dello sport. TvBlog l'ha ...

Le Iene - ecco tutti i conduttori della nuova edizione (Anteprima blogo) : Le Iene stanno per tornare. La nuova edizione dello storico programma di Italia 1 ideato da Davide Parenti andrà in onda a partire da ottobre con doppio appuntamento settimanale, il martedì e il giovedì (non più la domenica, come Blogo aveva anticipato). Blogo è in grado di svelare chi ci sarà alla conduzione. Nella puntata del martedì in studio ci saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la Gialappa's Band voce fuori campo (come vi ...

Porta a Porta - Bruno Vespa a blogo : "La polemica con Freccero? Regola della Rai è mai mettere genere contro genere" : Porta a Porta ha riaperto i battenti con la venticinquesima edizione da martedì 10 settembre 2019, in seconda serata su Rai 1, ovviamente condotto da Bruno Vespa e con Matteo Salvini e Nicola Zingaretti, primi ospiti di questa nuova edizione.A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, noi di TvBlog abbiamo aggiunto qualche domanda a Bruno Vespa che è tornato anche sulla recente polemica con Carlo Freccero riguardo ...

Autunno tv 2019-20 al via col blogo Live Day : dirette e recensioni di tutti i programmi della nuova stagione : Al via la nuova stagione televisiva: TvBlog segue tutti i kick-off stagionali nel primo Live Day di settembre. Lunedì 9 settembre segna l'inizio della nuova stagione televisiva e TvBlog rinnova la tradizione del Live Day, la #MaratonaBlogo dedicata al racconto di tutto quello che succede nel primo giorno dell'Autunno tv. Decine di Liveblogging, anticipazioni, lanci, commenti e recensioni che coprono tutta la giornata televisiva sulle ...

Serena Bortone a blogo : "Una nuova stagione di Agorà con un nuovo governo - in attesa della prima serata" : Da lunedì torna Agorà, la cui edizione estiva è stata condotta da Monica Giandotti. Alla guida del talk mattutino di Rai3, in onda dalle 8 alle 10, confermata Serena Bortone. Blogo l'ha intervistata a poche ore dal nuovo debutto:Quanto hai invidiato Monica Giandotti che ha potuto raccontare giorno dopo giorno la crisi di governo?prosegui la letturaSerena Bortone a Blogo: "Una nuova stagione di Agorà con un nuovo governo, in attesa della prima ...