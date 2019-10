I tifosi contro la Turchia | “No alla finale Champions a Istanbul” L’Uefa “Prematuro

Cagliari - tensione tra tifosi prima dell’amichevole contro il Pogon [DETTAGLI] : Momenti di tensione questa sera all’esterno della Sardegna Arena poco prima della partita amichevole tra il Cagliari e il Pogon Szczecin, squadra che milita nella prima divisione polacca. Un tifoso rossoblu è stato portato in ospedale con un codice verde per aver ricevuto un pugno. Tutto è avvenuto intorno alle 20,30. Un gruppo di tifosi polacchi che si trovava all’esterno dello stadio ha fronteggiato un gruppetto di supporter ...

Fedele si difende dai tifosi : “Non sono contro il Napoli” : Il giornalista Enrico Fedele ha risposto alle domande dei tifosi in diretta su Radio Marte. Fedele crede in Insigne, quando è in forma. Fedele dichiara di non essere contro il Napoli. “Il mio mettere in evidenza delle criticità non significa che sia contro il Napoli. Non attribuisco le sconfitte alla sfortuna, mi piace guardare alla prestazione. Mi parlano bene del figlio di Ancelotti, me ne parlano bene ma assolutamente non penso ...

Pioli al Milan - i tifosi insorgono : “Se arriva lui tifo contro” - “Sarebbe peggio della Serie B” : Il Milan è pronto ad accogliere Stefano Pioli. Poche ore e verrà comunicato il cambio di guarda in panchina. Scelta non condivisa da gran parte del tifo rossonero, sia per il suo passato (e le sue dichiarazioni d’amore) all’Inter che per il suo curriculum, che di certo non entusiasma. Non è ancora diventato ufficialmente il nuovo allenatore ma Stefano Pioli è già contestato dai tifosi del Milan. Su Twitter #PioliOut è ...

Lazio - i tifosi fanno il saluto romano contro il Rennes : l’UEFA apre un procedimento disciplinare per condotta razzista : Una parte della tifoseria della Lazio fa il saluto romano nella partita contro il Rennes in Europa League: l’UEFA apre un procedimento disciplinare per condotta razzista L’UEFA ha comunicato l’apertura di un procedimento disciplinare contro la Lazio per condotta razzista. Il motivo risale alla sfida di Europa League vinta contro il Rennes lo scorso 3 ottobre, durante la quale alcuni tifosi biancocelesti avrebbero eseguito ...

Razzismo - Uefa apre procedimento sulla Lazio per i saluti romani dei tifosi durante la partita contro il Rennes : Condotta razzista. È la contestazione dell’Uefa nei confronti della Lazio. Il massimo organismo calcistico europeo ha aperto un procedimento disciplinare contro la società biancoceleste per il match di Europa League contro il Rennes del 3 ottobre, vinto dai biancocelesti per 2-1 per condotta razzista. La società biancoceleste è finita nel mirino del massimo organismo continentale per una possibile vioLazione dell’articolo 14 del regolamento ...

Sinisa Mihajlovic - tifosi del Bologna e della Lazio in pellegrinaggio insieme per sostenere il tecnico nella sua battaglia contro la leucemia : Sono saliti fino al santuario di San Luca, sul colle della Guardia a Bologna, fianco a fianco. tifosi del Bologna e della Lazio uniti nel pellegrinaggio che è partito questa mattina poco dopo le 9.30 dal capoluogo emiliano per pregare e sostenere Sinisa Mihajlovic, l’allenatore rossoblù ed ex difensore biancoceleste che sta lottando contro al leucemia. Uno striscione e tante magliette con la scritta ‘Sinisa c’è’ ...

Juventus al lavoro davanti ai propri tifosi : si prepara la gara contro l'Inter : Dopo un giorno di riposo, la Juventus, questo pomeriggio, ha ripreso ad allenarsi per preparare la partita contro l'Inter. I bianconeri si sono ritrovati in campo alla Continassa verso le ore 16 e hanno così curato i primi aspetti tattici in vista della gara contro i nerazzurri. Durante la seduta di oggi, la Juve ha avuto il supporto di alcuni Member e degli Official fan Club. I supporters bianconeri hanno così avuto la possibilità di vedere i ...

Milan-Fiorentina - Curva Sud contro la squadra : “Vergogna”. E i tifosi abbandonano gli spalti : Fischi e un grido all’unisono che si leva dalla Curva Sud di San Siro: “Vergogna“. Dura la contestazione dei tifosi del Milan contro la squadra guidata da Marco Giampaolo al termine del fine primo tempo contro la Fiorentina. I rossoneri sono rientrati negli spogliatoi tra i cori, con i viola che hanno chiuso i primi 45 minuti in vantaggio grazie a una rete di Pulgar su rigore. “Fuori i co****”, hanno continuato i ...

Juve - il piano degli ultras contro gli altri tifosi “rivali” del primo anello perché non avevano aderito allo sciopero del tifo : Milano poteva essere ancora una volta lo scenario di una battaglia tra ultras. Quattro mesi dopo l’agguato del 26 dicembre 2018 teso dagli interisti contro i napoletani (ne fece le spese Daniele Belardinelli, tifoso del Varese), in una trasferta i capi dei “Drughi” della Juventus volevano dare una lezione ad altri sostenitori della curva bianconera, gli eterni rivali del primo anello. “Io mi faccio arrestare che con questi qua sotto bisogna ...

Napoli - i tifosi contro Ancelotti : “Tutta colpa sua - doveva mettere Llorente” : Napoli, tifosi contro Ancelotti: le dichiarazioni dei supporter azzurri Napoli tifosi contro Ancelotti| La sconfitta di ieri sera non può sicuramente andare giù ai tifosi. In tanti presenti al San Paolo, sono rimasti delusi dalla prestazione della squadra e naturalmente dal risultato. Una grande delusione per i partenopei che, nonostante un buon secondo tempo, subiscono la rete di Castro. I tifosi azzurri hanno commentato la prova degli ...

Repubblica : i tifosi di San Siro si ribellano ai cori contro i napoletani : Anche su Repubblica la triste pagina della quinta giornata di campionato andata in scena a San Siro. Le curve di Inter e Lazio, gemellate nel nome dell’estrema destra, che hanno celebrato, dentro e fuori lo stadio “quelli che considerano i loro martiri”, scrive il quotidiano. cori e striscioni per Diabolik e Daniele Belardinelli ma anche contro Napoli e i napoletani. La novità, però, è che i tifosi di distinti e tribuna hanno ...

Le notizie del giorno – I tifosi del Milan contro Giampaolo - gesto vergognoso su Mihajlovic e Balotelli snobba la Juve : Le notizie del giorno – Continuano le trattative di calciomercato, i club del massimo campionato italiano e non solo si muovono in vista delle prossime sessioni, ore calde dopo l’ultima giornata in Serie A, in particolar modo situazione delicata per quanto riguarda alcune panchine. Critiche furiose nei confronti di Giampaolo dopo la sconfitta del derby contro l’Inter. PANCHINA Milan, LA PROTESTA DEI tifosi – I tifosi del Milan ...

Cessione Sampdoria - i tifosi annunciano una nuova contestazione contro Ferrero : il comunicato : Cessione Sampdoria – “Sampdoriani, il momento è quanto mai delicato ma è in circostanze come queste che la nostra tifoseria è in grado di fare la differenza. Pertanto trasformiamo Marassi in una bolgia di tifo appassionata per cercare di uscire dalle innegabili difficoltà che stiamo attraversando”. Il comunicato è firmato dalla Federclubs e dai Gruppi della Sud che invitano tutti a dare un sostegno forte alla squadra nel ...

Juventus - i tifosi organizzati non sosterranno la squadra a Madrid per protesta contro gli arresti dei capi ultras : I tifosi della Juventus non sosterranno l’undici di Maurizio Sarri nella trasferta di domani, mercoledì 18 settembre, a Madrid contro l’Atletico di Simeone. Lo spicchio dello stadio Wanda Metropolitano destinato ai supporters bianconeri per la prima partita del girone di Champions, quindi, resterà vuoto. Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, i pochi che, nonostante i costi elevati della trasferta, avevano deciso di ...