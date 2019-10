I retroscena di Blogo | Marco Liorni condurrà Sanremo giovani

I retroscena di Blogo : Massimo Giletti alla prima di Adriano su Canale 5 - parlando di Tv : Vi abbiamo anticipato da queste colonne la data del ritorno televisivo di Adriano Celentano, ovvero giovedì 7 novembre dopo Striscia la notizia su Canale 5 e ieri il sito web Dagospia ha aggiunto un tassello su questo nuovo debutto sul piccolo schermo del molleggiato tricolore. I retroscena di Blogo: Adriano Celentano il giovedì su Canale 5, ecco quando parte Le ultime notizie dal palinsesto ...

I retroscena di Blogo : Stasera tutto é possibile si allunga - promozione per De Martino : Buona alla prima. Se fossimo nell'ambiente cinematografico il regista direbbe questa frase dopo la difficile prova che ha visto il suo attore impegnato in un ruolo certamente non facile.L'eredità in effetti era di quelle pesanti, si trattava infatti di subentrare ad un grande della nostra televisione del calibro di Amadeus. La conduzione di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile, pur con tutte le difficoltà di chi debutta in un nuovo ...

I retroscena di Blogo : De Santis e Freccero avanti con i palinsesti 2020 : Mentre prosegue la marcia, per la verità non proprio così serena, del nuovo governo, in Rai gli assestamenti dopo il cambio della maggioranza politica che regge le sorti del nostro paese, rendono il clima presso la televisione pubblica un pochino fumoso.Tutto è così incerto, che qualsiasi cosa si faccia rischia di diventare un passo sopra ad un filo degno del miglior equilibrista, senza però la rete sotto che renda il medesimo movimento privo ...

I retroscena di Blogo : Marco Mazzocchi (con Giusti) e Ema Kovac a Pechino Express 2020 : Si allunga la lista dei protagonisti della nuova edizione di Pechino Express in onda su Rai2 dal mese di marzo 2020 e diffusa dalle colonne di TvBlog. Dopo gli ultimi lanci di qualche tempo fa, oggi siamo in grado di annunciarvi altri protagonisti che prenderanno parte alla prossima edizione del fortunato adventure game targato Magnolia.Il primo nome che gettiamo nella mischia del web è quello del giornalista sportivo Marco Mazzocchi, che di ...

I retroscena di Blogo : Sanremo giovani slitta al 19 dicembre : L'appuntamento era previsto per la serata di martedì 17 dicembre 2019. Il riferimento è alla serata di selezione per il gruppo delle nuove proposte che andranno in gara a febbraio nel primo Festival di Sanremo targato Amadeus. Secondo quanto apprendiamo però tale selezione è stata fatta slittare di due giorni. Il prime time di Sanremo giovani con Amadeus andrà infatti in onda non più martedì 17 dicembre, ma giovedì 19 dicembre 2019, sempre in ...

I retroscena di Blogo : Grande fratello vip 2020 - ecco quando parte : E' di pochi giorni fa la decisione da parte di Mediaset di far slittare la data di partenza dell'edizione numero 4 del Grande fratello vip. La motivazione adotta dalla principale televisione commerciale italiana è nota. Gli ascolti superiori alle attese relativi alle prime serata del gruppo con sede a Cologno Monzese, hanno convinto i vertici di questo società a non "sprecare" il Grande fratello vip in questo autunno ma a spostarlo più in ...

I retroscena di Blogo : Adriano Celentano il giovedì su Canale 5 - ecco quando parte : In un quadro di ottimizzazione delle risorse televisive messe in campo per la stagione 2019-2020 e alla luce dei dati di ascolto molto buoni di questo settembre, Mediaset ha ritenuto che mandare in onda in questo autunno il Grande fratello vip sarebbe stato un inutile spreco di energie, è stato quindi deciso, come dalla stessa azienda lombarda comunicato, di far slittare la messa in onda del celebre reality show ad inizio 2020, con ulteriore ...

retroscena Blogo : Sanremo 2020 - DopoFestival sarà L'Altro Festival (su RaiPlay)? : È il momento delle idee, delle valutazioni e delle ipotesi. Per il prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai1 da martedì 4 a sabato 8 ottobre, si sta lavorando ormai da qualche settimana. E si sta lavorando anche sul Dopo Festival. Il settimanale Chi oggi scrive che sarebbe al vaglio la sua cancellazione, il quotidiano Il secolo XIX aggiunge che potrebbe trovare spazio su RaiPlay con alla conduzione (forse) Alessandro Cattelan.Secondo ...

I retroscena di Blogo : Pupo opinionista del Grande fratello vip 2019 : Si affilano i coltelli per l'edizione 2019 del Grande fratello vip e se del cast da queste colonne vi abbiamo già dato conto, è tempo di concentrarci sul ruolo degli opinionisti che andranno ad affiancare il conduttore unico del programma Alfonso Signorini. I retroscena di Blogo: Il Grande fratello vip 2019, i primi nomi certi e quando parte I primi concorrenti dell'edizione 2019 del Grande ...

I retroscena di Blogo : Sanremo giovani il sabato ad Italia si con Marco Liorni : Prosegue la preparazione del Festival di Sanremo 2020 e la macchina guidata da Amadeus ha ormai i motori ben accesi da un po' di tempo, oggi ci occuperemo della sezione nuove proposte. Come è noto i ragazzi che andranno ad esibirsi a Febbraio saranno 8. Cinque verranno da Sanremo giovani, due da Area Sanremo e uno è il vincitore di Sanremo young 2019. Sanremo giovani 2019, la finale su Rai 1 il 17 ...

I retroscena di Blogo : Max Giusti verso la conduzione di Boss in incognito su Rai2 : Potrebbe tornare su Rai2 nella prossima primavera, probabilmente nella serata del lunedì, il programma Boss in incognito. Ci torna dopo un anno di pausa, dato che l'ultima edizione di questa trasmissione, la quinta, è stata trasmessa fra il mese di marzo ed il mese di aprile del 2018 con la conduzione di Gabriele Corsi.Il programma è partito nel 2014 con Costantino Della Gherardesca alla guida, sostituito poi nella terza serie da Flavio ...