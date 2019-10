I fondali marini italiani sono invasi dai rifiuti e il 75% è plastica

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 14 ottobre 2019) C'è un mare didepositato sui. Il mare di Sicilia è una delle più grandi «discariche sottomarine» del Paese, ma pure mar Ligure, Ionio, Golfo di Napoli e Sardegna. Il 75% deidepositati suiè costituito da. Nell'Adriatico in 6 annistate raccolte nelle reti da pesca 196 tonnellate di, più scarti abbandonati dall'uomo che pesci.i dati forniti da uno studio dell'Ispra, l'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, che titola la comunicazione della ricerca con un eloquente: «Con iabbiamo toccato il fondo». Nei rilevamenti condotti dall'Ispra e dal sistema di protezione dell'ambiente Snpa per monitorare la qualità del nostro mare, «la situazione che emerge appare molto grave e rappresenta la prima ...

marino29b : RT @dukana2: I porci ??????di #Cernobbio non vedono l’ora di buttarsi a scavezzacollo ??sul “bottino”del cosiddetto #DecretoClima ??88 miliardi… - DessiSelvaggia : RT @dukana2: I porci ??????di #Cernobbio non vedono l’ora di buttarsi a scavezzacollo ??sul “bottino”del cosiddetto #DecretoClima ??88 miliardi… - dukana2 : RT @dukana2: I porci ??????di #Cernobbio non vedono l’ora di buttarsi a scavezzacollo ??sul “bottino”del cosiddetto #DecretoClima ??88 miliardi… -