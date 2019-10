I curdi siriani hanno fatto un accordo con Assad

Bombe turche sui curdi siriani - civili in fuga : cosa sta succedendo : Il popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo ...