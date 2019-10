“Ho paura” Povia | ansia per la foto dall’ospedale Cosa sta succedendo al cantante

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Problemi di salute per ilche è stato ricoverato in ospedale e nella giornata di lunedì sarà sottoposto a un intervento chirurgico. A raccontarlo è stato lo stesso artista tramite Instagram, dove ha svelato di essere preoccupato: “Sono in ospedale pronto per essere operato per unache nel tempo si è aggravata. Ho paura, ma sono in buone mani. C’è un team fantastico. Vi leggerò al mio risveglio. Mi hanno sempre chiesto quale è la mia canzone più bella, ora posso dirvelo. Ascoltatela vi emozionerà e mettete dei commenti belli – ha scritto– Tornerò quando starò meglio e spero col cuore che arriveranno buone notizie”. Poi, ad accompagnare quelle parole c’è la canzone “Voglio respirare”. Nellapostata su Instagramè sorridente ma dietro il suo sorriso si nasconde anche una certa paura.non ha fornito dettagli riguardo l’operazione cui dovrà essere ...

