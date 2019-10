Guerra in Siria | l’appello delle donne curde | “A tutti i popoli che amano la libertà

Guerra in Siria : sequestrati 4 soccorritori - già 130mila sfollati : Quattro soccorritori umanitari sono stati sequestrati nel nord-est della Siria. Lo riferisce la Mezzaluna rossa curdo-Siriana, sostenendo che i volontari sono membri della stessa organizzazione. Il sequestro è avvenuto nella zona di Tall Abyad, al confine tra Turchia e Siria, per opera di milizie arabo-Siriane cooptate da Ankara. Intanto, secondo l’Onu, dall’inizio dell’offensiva turca contro i curdi presenti nel nord est ...

Guerra in Siria - perché la Turchia bombarda i curdi : il conflitto spiegato in 4 punti : La strategia di Ankara, il ricatto di Erdogan, il ruolo di Trump e dell'Europa, un Paese in macerie e un popolo mai nato: è...

Guerra in Siria - i calciatori turchi festeggiano la vittoria con il saluto militare pro Erdogan : Il calcio turco sostiene l’attacco in Siria. Almeno i membri della nazionale che hanno festeggiato la vittoria contro l’Albania, nella partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020, schierandosi sull’attenti e facendo un saluto militare davanti alla loro tifoseria subito dopo il gol decisivo segnato da Tosun al 90esimo. Il gesto dei padroni di casa non è passato inosservato, così come il suo messaggio: la squadra di ...

Guerra in Siria - Salvini : “Ci vuole lo stop definitivo all’ingresso della Turchia nell’Ue” : Matteo Salvini da Perugia invoca lo stop definitivo a qualsiasi ipotesi di ingresso della Turchia in Europa: "Chiedo che venga annullato definitivamente ogni finanziamento e ogni ipotesi d'ingresso, presente e futuro, della Turchia in Europa. Sta portando avanti un'azione criminale nel silenzio generale".Continua a leggere

Guerra Turchia Siria/ Escalation militare - Onu : '100 mila persone in fuga' : Guerra Turchia Siria, centinaia di curdi morti: Usa, Ue e Italia contro Erdogan. Nato precisa: 'No a esclusione di Ankara da Patto Atlantico'.

Guerra in Siria - l’Italia fermi la vendita di armi verso la Turchia : Rete italiana per il disarmo ha lanciato un appello al governo, affinché interrompa l'invio di forniture militari alla Turchia, applicando la legge 185 del 1990: "È inaccettabile che il nostro Paese, che ha attivamente sostenuto l'impegno delle popolazioni curde di contrasto all'ISIS, continui a inviare sistemi militari alla Turchia. È giunto il momento che il Parlamento faccia sentire la propria voce".Continua a leggere

Trump manda segnali confusi sulla Guerra al confine turco-siriano : Roma. Ieri il presidente americano Donald Trump ha ammesso di avere creato una situazione che presenta rischi enormi. Non lo ha fatto in modo esplicito, ma ha scritto su Twitter che i militari americani in Siria hanno preso in consegna dai curdi due dei “Beatles”, gli aguzzini dello Stato islamico c

Siria - Trump : “Amo i curdi - ma loro non ci hanno aiutati nella Seconda Guerra mondiale” : Donald Trump ha detto di “amare” i curdi ma oggi ha voluto fare una precisazione, sostenendo che “non hanno aiutato” gli Usa nella Seconda guerra mondiale e nello sbarco in Normandia. “I curdi si battono per la loro terra”, ha proseguito il presidente americano, sottolineando che comunque gli Stati Uniti hanno fornito loro una grande quantità di soldi, munizioni ed armi. “Detto questo, amiamo i ...

Turchia-Siria - la Guerra entra nel vivo. Dopo i raid aerei - le truppe turche conquistano i primi villaggi curdi : Semina morte nel Nord della Siria, ricatta l’Europa: è il flagello Erdogan. Se l’Ue ci accuserà di “occupazione” della Siria e ostacolerà la nostra “operazione” militare, “apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati e li manderemo da voi”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ai leader provinciali del suo Akp”. Prima i raid aerei, poi ...

Guerra TURCHIA-SIRIA/ 'Raid contro civili' : Erdogan minaccia Ue - già 60 mila sfollati : GUERRA TURCHIA-SIRIA, il presidente Erdogan avvisa gli stati dell'Unione Europea: "Se ci ostacolate vi mandiamo i profughi". Di Maio vs Ankara

Guerra in Siria - Di Maio convoca l'ambasciatore della Turchia : "Offensiva inaccettabile" : Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha disposto la convocazione alla Farnesina dell’Ambasciatore della Turchia in Italia

Il ricatto di Erdogan mette sotto scacco l'Europa sulla Guerra in Siria : La Turchia sarebbe pronta ad inviare 3,6 milioni di migranti in Europa in caso di critiche all'invasione della Siria...