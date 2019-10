Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Gli “elevati poscontribuire alla rigenerazione dellase essigenuinamente degli elevati”. Beppe, a meno di 24 ore dalla conclusione della due giorni del Movimento 5 stelle, ha scelto di scrivere un lungo post sul suo blog dedicato a “l’”, definizione con la quale provocatoriamente si fa chiamare dai suoi. L’articolo dal titolo “La trinità degli Elevati” affronta in modo criptico il concetto di leader, leadership e ruolo politico. E arriva in un momento molto delicato per i 5 stelle con il capo politico Luigi Di Maio contestato da una parte dei suoi e l’avvio imminente di una riorganizzazione interna. Proprio Italia 5 stelle a Napoli ha fotografato gli equilibri interni, mostrando l’asse tra il garante e il premier Giuseppe Conte. “Si potrebbe dire”, scrive, “che nella ...

TutteLeNotizie : Grillo: “L’Elevato può rigenerare la politica se è Elevato. Ce ne sono di tre generi… - MPenikas : FQ: Grillo: “L’elevato può rigenerare la politica se è elevato. Ce ne sono di tre generi: estetico, etico e religi… - Cascavel47 : Grillo: “L’elevato può rigenerare la politica se è elevato. Ce ne sono di tre generi: estetico, etico e religioso.… -