Grande Fratello Vip | succederà nell’edizione numero 4 | la bomba della produzione

«Grande Fratello Vip» : Mediaset (ri)porta in tv la rissa Magalli-Volpe : Giancarlo Magalli e Adriana VolpeGiancarlo Magalli e Adriana VolpeGiancarlo Magalli e Adriana VolpeGiancarlo Magalli e Adriana VolpeGiancarlo Magalli e Adriana VolpeGiancarlo Magalli e Adriana VolpeGiancarlo Magalli e Adriana VolpeGiancarlo Magalli e Adriana VolpeL’indiscrezione ha il sapore di un teatrino, di qualcosa ordito a tavolino perché l’esordio del Grande Fratello Vip, già posticipato al gennaio 2020, possa godere di un traino ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip 4 - concorrenti possibili : Mediaset sognerebbe Magalli : Il Grande Fratello Vip tornerà in onda su Canale 5 con la sua quarta edizione a inizio 2020: in queste settimane gli autori del reality show, che sarà condotto da Alfonso Signorini e non più da Ilary Blasi, stanno provinando i nuovi concorrenti famosi che per tre mesi si metteranno in gioco tra le mura della casa più spiata d'Italia. Tra i tanti nomi spiccano quelli di volti che abbiamo già visto in passato in altri reality show ma anche volti ...

Grande Fratello Vip 2020 : Adriana Volpe - Giancarlo Magalli e Pupi D'Angieri nel cast? : Lo abbiamo rivelato un paio di settimane fa in un articolo di retroscena, rilanciato poi dal settimanale Oggi: Adriana Volpe è tra le candidate ad un posto nella casa della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la quarta in onda su Canale 5, presentata da Alfonso Signorini. Rimasta orfana del suo Mezzogiorno in Famiglia, la showgirl trentina sarebbe pronta a rimettersi in gioco in televisione ad inizio 2020 con un nuovo reality show, dopo ...

Mediaset - la pazza idea per il Grande Fratello Vip : chi piazzano con Adriana Volpe - si rischia la rissa? : Una pazza idea ai piani alti di Mediaset. Si parla della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che verrà condotta da Alfonso Signorini, su Canale 5 all'inizio del 2020. Come anticipato da Oggi, Adriana Volpe farà parte del cast della trasmissione. Dunque, eccoci alla pazza idea del Biscione. Se

Grande Fratello : Alessia Prete e Matteo Gentili si sono lasciati di nuovo : Alessia e Matteo del Grande Fratello non stanno più insieme La minestra riscaldata non ha funzionato per Alessia Prete e Matteo Gentili. Gli ex concorrenti del Grande Fratello si sono detti di nuovo addio dopo il riavvicinamento della scorsa estate. La conferma è arrivata dalla modella e web influencer, che nel corso di una diretta […] L'articolo Grande Fratello: Alessia Prete e Matteo Gentili si sono lasciati di nuovo proviene da Gossip e ...

Grande Fratello Vip - Wanda Nara. Cecchi Paone : “Non ho simpatia” : Wanda Nara al GF Vip e a Tiki Taka. Alessandro Cecchi Paone: “Non ho simpatia per lei” Alessandro Cecchi Paone ha una sua rubrica su Nuovo Tv in cui parla di Tv con i lettori. E uno di questi ultimi ha voluto scrivergli la sua opinione su Wanda Nara, asserendo di pensare che sia assolutamente inadeguata nel suo ruolo a Tiki Taka, soprattutto perchè è anche manager e moglie del calciatore Mauro Icardi. Parole molto dure a cui Cecchi ...

Grande Fratello di Barbara d’Urso : tensione tra due ex concorrenti : Audrey Chabloz del GF di Barbara d’Urso gela Enrico Contarin: “Ho un altro” Enrico Contarin pare davvero non essersi scordato Audrey Chabloz. Giusto alcune settimane fa ha anche scritto una lettera per lei sulle pagine di Di Più per farle sapere di provare un profondo sentimento nei suoi confronti. Sentimento però non contraccambiato. Difatti oggi Audrey del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha voluto rispondergli sempre ...

Uomini e donne : Martina - del Grande Fratello - favorita come sostituta di Sara Tozzi : Dal giorno in cui Sara Tozzi ha annunciato la decisione di abbandonare il trono di Uomini e donne, si è fatto un gran parlare della sua possibile sostituta. Vari nomi sono balzati alle cronache tra i quali, uno su tutti, fino a qualche giorno fa aveva i favori dei pronostici. La fortunata sembrava essere l'ex corteggiatrice Klaudia Poznanska, anche se questa ipotesi non si è mai concretizzata nelle recenti registrazioni dedicate al Trono ...

Grande Fratello - Kiko Nalli aggredito e colpito alla testa in strada : "Infami - hanno insultato Barbara D'Urso" : Dal Grande Fratello al Pronto soccorso. Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari (un pilastro di Uomini e donne di Maria De Filippi) diventato famoso qualche mese fa per la partecipazione al reality di Barbara D'Urso ha comunicato con un video sul proprio profilo Instagram di essere stato aggredito m

Kiran Maccali - l’ex concorrente del Grande Fratello condannato per violenza sessuale : Ve lo ricordate Kiran Maccali, il “Principe” del Grande Fratello 12, protagonista del reality nell’edizione in onda nel 2011 su Canale 5? Il 32enne bergamasco di origini indiane è stato condannato a due anni e due mesi di carcere per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, una 37enne che lo aveva denunciato, come riferisce Brescia Oggi. Il pm aveva chiesto per lui una condanna a sei anni e sei ...

Kikò Nalli aggredito per strada : trauma cranico per il concorrente del Grande Fratello 16 : Brutta avventura per Kikò Nalli. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato aggredito da alcuni delinquenti in scooter che lo hanno colpito con un oggetto non ancora identificato. L’hairtsylist ed ex marito di Tina Cipollari ha raccontato l’accaduto in una serie di story su Instagram spiegando di aver riportato un trauma cranico ma di stare fortunatamente bene. Il racconto di Kikò Nalli “Mi hanno spaccato in testa non ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè dopo il malore : "Ho avuto un crollo nervoso" : L'ex gieffina ospite ieri nel talk show di Pomeriggio 5: "Ho avuto un collasso, non mi ricordo nulla"

Grande Fratello - Luca Onestini e Ivana Mrazova : «Ci separiamo per un po’». Ecco cosa sta succedendo : Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno annunciato che la loro lontananza forzata è destinata ad allungarsi. Sui social, infatti, la coppia nata al Grande Fratello ha spiegato ai fan che continuerà a non vedersi per un po’ di tempo, ma al tempo stesso ha smentito ancora una volta le voci di una presunta crisi tra i due. Le indiscrezioni su una possibile rottura tra Ivana Mrazova e Luca Onestini erano sorte dopo che i follower avevano notato ...

Grande Fratello - Kiko Nalli aggredito alle spalle in strada finisce al pronto soccorso : «Mi hanno spaccato in testa qualcosa» : Kiko Nalli aggredito in strada. Colpito alla testa alle spalle da un oggetto da alcuni ragazzi in scooter. I giovani avrebbero anche insultato lui e Barbara D'Urso. L?ex marito di...