Google Stadia | la latenza negativa farebbe consumare troppi dati

Ecco come Google ha ideato il controller di Stadia : La design director Isabelle Olsson ha svelato in un'intervista alcuni interessanti retroscena dietro la realizzazione del controller di Google Stadia.Alcuni potrebbero affermare che in fin dei conti il design del controller di Stadia non differisca molto da quelli già presenti sul mercato. Tuttavia in realtà per arrivare al prototipo definitivo sono stati necessari mesi e mesi di duro e attento lavoro.come spiega la Olsson, la versione finale ...

Google conferma che i giochi su Google Stadia saranno a risoluzione 4K a 60 fps : I titoli presenti al lancio su Google Stadia saranno trasmessi a risoluzione 4K a 60 frame al secondo L'articolo Google conferma che i giochi su Google Stadia saranno a risoluzione 4K a 60 fps proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia entro 1-2 anni sarà più veloce e reattiva rispetto a console e PC : Durante un'intervista il capo ingegnere di Google Stadia, Madj Bakar, ha affermato che la società sta raggiungendo livelli superiori per quanto riguarda l'esperienza di gioco grazie all'apprendimento automatico della piattaforma. entro un paio di anni Stadia, sempre secondo le previsioni di Bakar, sarà più veloce e reattiva rispetto a console e PC."In definitiva ipotizziamo che tra un anno o due avremo giochi che funzioneranno più velocemente e ...

Il co-fondatore di Croteam lascia lo studio di Serious Sam per unirsi a Google Stadia : Alen Ladavac, co-fondatore di Croteam, ha lasciato lo studio per unirsi a Google München e lavorare alla nuova piattaforma di streaming Stadia (via Gamasutra)."Con il cuore colmo di tristezza, mi sono separato dai miei cari amici e colleghi di Croteam", ha annunciato su LinkedIn. "Vi amo tutti, ragazzi e ragazze, e non dimenticherò mai tutti gli anni meravigliosi che ho trascorso con voi e le cose fantastiche che abbiamo creato." Ladavac è ...

Red Dead Redemption 2 sarà anche su Stadia al lancio del servizio Google : Se da un lato è notizia delle scorse ore l'annuncio della data di uscita di Red Dead Redemption 2 su PC, ora sappiamo che il celebre titolo di Rockstar Games sarà presente anche su Google Stadia, il servizio di gaming in streaming che tanto sta facendo parlare di sé in questi mesi. Per la precisione Red Dead Redemption 2 sarà giocabile fin dal lancio di Stadia. L'annuncio arriva direttamente da Rockstar tramite un post nel blog ufficiale. /Non ...

Stadia è iniziato con Chromecast e con Star Labs Google punta al raggiungimento del "prossimo miliardo di giocatori" : Dopo l'elenco dei giochi di Google Stadia aggiornato con gradite aggiunte (e alcune rimozioni), arrivano nuove interessanti informazioni sulla piattaforma del colosso tecnologico.Nello specifico, apprendiamo ora nuovi dettagli che riguardano le origini e il futuro di Stadia grazie ad alcune testate come The Information .Si scopre che il progetto Stadia è partito da Chromecast, con i primi tentativi di entrare nel mondo dei videogiochi con un ...

Il nuovo elenco dei titoli per Google Stadia aggiunge alcuni giochi ma ne rimuove altri : Ottobre è ormai iniziato, il che significa che siamo sempre più vicini al lancio del servizio Google Stadia. Un nuovo elenco di giochi che saranno disponibili su Stadia è stato recentemente annunciato e contiene alcune sorprese. Diversi giochi molto attesi come Cyberpunk 2077 e Watch Dogs Legion sono stati aggiunti. Tuttavia, Dragon Ball Xenoverse 2, Final Fantasy XV e Samurai Shodown, che comparivano su precedenti elenchi ufficiali, sono stati ...

Ubisoft spiega il forte entusiasmo per Google Stadia : A MCV, il direttore esecutivo di Ubisoft, Alain Corre ha espresso l'entusiasmo della società per Google Stadia. La compagnia sta pubblicando la maggior parte dei suoi titoli recenti su Stadia con sei giochi che saranno disponibili al lancio della piattaforma a novembre. Alain Corre esprime due interessi principali per Stadia: l'espansione della base di installazione di Ubisoft a una nuova generazione di giocatori e il potenziale hardware dei ...

La Founders Edition di Stadia sold out? Google annuncia la Premier Edition : Siamo ormai quasi a fine settembre e ancora non abbiamo una data di lancio precisa per Stadia, il servizio streaming di Google che in una generica giornata del mese di novembre debutterà per tutti coloro che hanno effettuato il pre-order della Founders Edition.Si tratta del pacchetto che comprende tutto il necessario per iniziare a usufruire del servizio per ben 3 mesi (con 3 mesi da regalare a un amico grazie al Buddy Pass), un pacchetto che a ...

Google Stadia arriverà anche su Android TV nel 2020 secondo un leak : Ogni anno le grandi compagnie tecnologiche si radunano ad Amsterdam e partecipano all'International Broadcasting Convention. anche quest'anno Google ha presenziato all'evento ed ha mostrato i piani per il 2020 ed il 2021.Un partecipante che ha deciso di rimanere anonimo, ha inviato una serie di immagini a xda-developers chiedendo però di non divulgarle. Le tabelle di marcia contengono una serie di informazioni, ma ciò che interessa ai giocatori ...

Google Stadia in uscita su Android TV nel 2020 insieme ad Android 11? : La piattaforma videoludica in streaming Google Stadia potrebbe arrivare su Android TV entro il 2020 in corrispondenza del lancio del sistema operativo prossimo venturo Android 11 R. L’anticipazione molto succosa arriva dal convegno International Broadcasting Convention di Amsterdam, focalizzato sul segmento TV che ha visto Google protagonista di un appuntamento con la stampa. Come raccontato […] L'articolo Google Stadia in uscita su ...

Uno scatto svela l'interfaccia di Google Stadia : Non sappiamo ancora moltissimo su Google Stadia, soprattutto per quanto riguarda l'interfaccia che ci metterà a disposizione la piattaforma.A questo riguardo ci viene però in soccorso un interessante scatto proveniente direttamente dalla Gamescom 2019. Alla fiera infatti Google Stadia era a disposizione dei visitatori per poter essere provato, per cui non può certo mancare qualche scatto rubato. Stando all'immagine pervenuta in rete, possiamo ...

Google Stadia è stato provato al Gamescom 2019 : tra i nuovi giochi 'Destiny 2' : Google Stadia da mesi si trova sul podio delle news proprio per un motivo, ovvero è la prima piattaforma che permette lo streaming di giochi ad risoluzione altissime e con un input lag minore. Per i giocatori, sopratutto per coloro che si trovano nel lato competitivo, serve avere un input lag quasi inesistente ovvero il tempo di risposta della macchina al comando di un giocatore: di conseguenza se l'input lag è minore il giocatore potrà giocare ...

Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia : ecco i titoli annunciati ieri : In occasione di Gamescom 2019 il team di Google ha annunciato una serie di giochi che saranno disponibili sulla nuova piattaforma gaming Stadia L'articolo Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia: ecco i titoli annunciati ieri proviene da TuttoAndroid.