Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 ne sono sicuri | PS5 e Xbox Scarlett saranno

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 14 ottobre 2019) CD Projekt RED era presente al PAX Australia con il suoe lo sviluppatore John Mamais ha condiviso il suo pensiero sulle imminenti PS5 ein un'intervista con Gamespot."fantastiche È sempre bello avere nuove console in uscita e non vedo l'ora di lavorarci. Vedremo cosa riusciremo a fare con i nuovi sistemi. È divertente vedere evolversi i giochi; sembrano sempre più realistici. Più potente è la tecnologia o le console, più questa è una cosa buona per me come sviluppatore di giochi".Mentre Mamais non ha confermato con certezza searriverà anche sulle console next-gen, non sarebbe in realtà troppo inverosimile. Soprattutto, data la potenza hardware messa a disposizione da PS5 e, il gioco potrebbe solo trarne dei vantaggi. Leggi altro...

