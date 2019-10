Gli ‘invincibili’ | tutte le squadre ancora imbattute dalla Serie A alla Serie D | dalla

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019)A eB si sono fermate per lasciare spazio alle Nazionali, nonC eD che hanno continuano a regalare spettacolo con una giornata veramente avvincente e che ha dato indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. In particolar modo grande entusiasmo in casa Palermo, il club rosonero è partitoD dopo il fallimento e può vantare già un importante record. La squadra di Pergolizzi è l’unica formazione in ItaliaD a punteggio pieno frutto di sette vittorie su sette partite disputate, in totale sono 13 le formazioni. InA presente la Juventus che continua il dominio in Italia e chenon ha mai perso, ilB c’è invece il Benevento di Filippo Inzaghi che punta senza mezzi terminipromozione in massima categoria. InC sono invece due le: Reggio Audace nel girone ...

