Gli austriaci perseguono in Alto Adige un disegno di pulizia etnica | dice

Fonte : agi

(Di lunedì 14 ottobre 2019) "Gliancora ildellae linguistica. Ora basta. L'Italia non può più accettare le prepotenze dei tedeschi dell'. La misura è colma". Lo scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli sulla sua bacheca Facebook. "L'elevatissimo tenore sociale raggiunto dai senti sudtirolesi - sottolinea l'esponente FdI - è dovuto ai finanziamenti dello Stato, cioè ai soldi versati da tutti i cittadini italiani e trasferiti in abbondanza a Bolzano e nella sua provincia, al turismo, italiano per il 90% del totale, al consumo di prodotti locali distribuiti nel mercato italiano, alla costosa tutela della salute gentilmente pagata dall'Italia, esattamente come le forze dell'ordine, la forestale, le forze armate, gli uffici postali, le infrastrutture. Inutile ricordare assurde decisioni subite supinamente dai governi centrali che ...

