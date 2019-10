Giornata Internazionale dell' alimentazione 2019 | fai che il cibo sia la tua medicina

Giornata Internazionale bambine e ragazze - Save the Children : “Una su dieci ha subito stupri” : L'11 ottobre è la Giornata internazionale bambine e ragazze istituita dall'Onu. Save the Children ha voluto portare l'attenzione su questa Giornata diffondendo dati sconcertanti e la storia di Emily, una bambina di otto anni che è stata costretta a subire violenze da parte di un gruppo di soldati. Ogni tre secondi avviene un matrimonio precoce e una ragazza è costretta a sposarsi: la maggior parte di loro vive in un contesto di guerra.Continua a ...

Giornata Internazionale delle bambine : 10.05 In occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze,che ricorre oggi, l'Unicef ricorda che ogni anno sono 12 milioni le ragazze con meno di 18 anni che si sposano precocemente;130 milioni le bambine tra 6 e 17 anni in tutto il mondo che non frequentano la scuola. Una ragazza su 4 tra i 15 e i 19 anni non ha lavoro nè frequenta corsi di istruzione o formazione, rispetto a meno di 1 su 10 maschi coetanei; circa 15 ...

10 gadget per festeggiare la Giornata Internazionale del coniglio : Per festeggiare la giornata internazionale del coniglio, che quest’anno cade il 28 settembre, abbiamo selezionato un pot-pourri di accessori a tema rabbit che vi faranno drizzare le orecchie. Dallo splitter audio jack a forma di coniglietto perfetto per gli innamorati che vogliono ascoltare la musica assieme fino allo speaker bluetooth che emette anche luce ambient (preludio di quella cosa che si fa come conigli), le chicche sono tante. ...

Giornata Internazionale della pace 2019 perché si celebra il 21 settembre : Il 21 settembre, come ogni anno, si celebra la Giornata internazionale della pace. La pace è il requisito fondamentale per garantire la crescita e il benessere di ogni popolo ed essere umano. Su questo principio si basa la risoluzione 36/67 dell2019;Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha istituito il 30 novembre 1981 la Giornata internazionale della pace. La risoluzione stabiliva che il terzo giovedì di settembre di ogni anno ...

Il 26 agosto è la Giornata Internazionale del Cane : sulle spiagge o tra le vette - ecco dove gli amici a 4 zampe sono i benvenuti : Affettuosi e sempre pronti a regalare gioia, gli amici a quattro zampe si meritano senz’altro una vacanza, da condividere con la propria famiglia adottiva. L’occasione è la Giornata internazionale del Cane, che ricorre il 26 agosto 2019. In Italia, il 50% delle famiglie si considera “pet addicted” e quando pianifica le vacanze ricerca strutture organizzate per accogliere cani, gatti o animali di piccola taglia. E sono sempre più gli hotel che ...