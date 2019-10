Giornata delle donne rurali | anche in Sicilia determinante il loro ruolo nella produzione

Oggi la Giornata nazionale delle vittime del lavoro : 3 al giorno nel 2018 : Nel 2018 sono stati denunciati all’Inail oltre 645.000 infortuni, di cui 1.218 mortali, un dato quest’ultimo che, rispetto al 2017, ha visto un aumento di ben il 6%, con una media di oltre 3 morti ogni giorno. Sono le cifre ricordate dall’Anmil, l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 69ª Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro che viene celebrata Oggi sotto ...

Alessandra Amoroso per la Giornata Mondiale Delle Bambine con la felpa del contest #LaMiaVoce : Alessandra Amoroso per la Giornata Mondiale Delle Bambine, con la felpa del contest ideata da OVS per l'iniziativa #LaMiaVoce. L'artista si è detta entusiasta dell'iniziativa che ha annunciato sui suoi social, nei quali ha anche indossato la felpa per la ricorrenza. L'evento nasce per la sensibilizzazione verso temi che ancora non sono considerati all'altezza della loro drammaticità. Per questa ragione, anche indossare una felpa per ...

La Lega Pro aderisce alla “Giornata Mondiale dei diritti delle bambine e delle ragazze” : La Lega Pro aderisce alla “Giornata Mondiale dei diritti delle bambine e delle ragazze” proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La giornata è l’11 ottobre di ogni anno. “La Lega Pro e i suoi club colorano questa giornata di arancione- spiega Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro– perché è il simbolo della lotta alla violenza e alle discriminazioni nei confronti dei bambini. Da anni, la stessa Lega ed i suoi 60 ...

La Giornata delle bambine : c’è ancora tanto da fare per proteggerle : Le bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine del mondo chiedono di essere protette. ancora oggi sono spesso costrette a matrimoni forzati, sin da piccolissime, gravidanze ...

Giornata internazionale delle bambine : 10.05 In occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze,che ricorre oggi, l'Unicef ricorda che ogni anno sono 12 milioni le ragazze con meno di 18 anni che si sposano precocemente;130 milioni le bambine tra 6 e 17 anni in tutto il mondo che non frequentano la scuola. Una ragazza su 4 tra i 15 e i 19 anni non ha lavoro nè frequenta corsi di istruzione o formazione, rispetto a meno di 1 su 10 maschi coetanei; circa 15 ...

Cuneo. Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo domenica 13 ottobre : Anche quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, prevista in tutta Italia per domenica 13 ottobre, il

Il 13 ottobre Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down : CoorDown in 200 piazze con i suoi volontari con la campagna “Non lasciate indietro nessuno” L’educazione inclusiva, il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, la vita indipendente e la possibilità di decidere della propria vita sono diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti. Negli ultimi 40 anni in Italia gli sforzi intrapresi per realizzare un cambiamento culturale verso la concreta inclusione hanno ...

Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down : “Non lasciate indietro nessuno” : L’educazione inclusiva, il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, la vita indipendente e la possibilità di decidere della propria vita sono diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti. Negli ultimi 40 anni in Italia gli sforzi intrapresi per realizzare un cambiamento culturale verso la concreta inclusione hanno portato molte persone con sindrome di Down a raggiungere traguardi importanti. L’obiettivo oggi è far sì ...

Pronostici Europa league/ Quote e scommesse delle partite - nella 2Giornata : Pronostici Europa league: le Quote e le scommesse per le partite della seconda giornata della fase a gironi del torneo Uefa, oggi 3 ottobre.

Champions League 2019/20 seconda Giornata - ecco come vedere in tv e in streaming le partite delle italiane : Champions League 2019/20 seconda giornata in campo Juventus, Inter, Atalanta e Napoli In tv su Sky Sport, in streaming su Now Tv e in chiaro su Canale 5 Torna la Champions League e la seconda giornata della fase a gironi è già uno snodo importante per le 4 italiane. L’Atalanta viene dal pesante ridimensionamento contro la squadra sulla carta più abbordabile del girone, il 4-0 subito contro la Dinamo Zagabria chiede una risposta immediata ...

Basket - i migliori italiani della prima e seconda Giornata di Serie A. Andrea Mezzanotte guida la riscossa delle nuove leve : Dopo la prima settimana di Serie A 2019-2020, si può iniziare a delineare anche il rendimento offerto dall’intero plotone italiano che si è messo in gioco tra martedì e ieri, con numerosi volti nuovi e alcune riconferme piacevoli. Ma andiamo a vedere il tutto nel dettaglio. La principale bella novità della stagione appena iniziata porta il nome di Andrea Mezzanotte. Alla sua seconda stagione a Trento, l’ex Treviglio sta ricevendo ...

Oggi è la Giornata europea delle Lingue : perché si parla di “lingue” e non di “linguaggi”? : Ogni 26 settembre in tutta Europa si celebra la Giornata delle Lingue. L’evento, voluto dal Consiglio europeo e sostenuto da scuole e associazioni, tenta di riportare in primo piano l’importanza del plurilinguismo e dell’apprendimento delle Lingue per una società inclusiva e interculturale. Questo perché la lingua non è solo un insieme di parole: è qualcosa di molto di più.Continua a leggere

Serie A calcio - chi gioca la prossima Giornata? Calendario - orari - programma e tv delle partite : La prossima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio si giocherà nel weekend del 28-30 settembre, in programma dieci partite valide per il sesto turno del campionato. Si incomincia sabato 28 settembre con Juventus e Inter che si fronteggeranno a distanza: i bianconeri incroceranno la SPAL di fronte al proprio pubblico alle ore 15.00 mentre i nerazzurri saranno impEgnati sul campo della Sampdoria alle ore 18.00. Anticipi per le due squadre ...

Risultati Serie A live - 4^ Giornata : si giocano le gare delle 15 - la classifica agGiornata : Risultati Serie A live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A. Il primo match, l’anticipo del venerdì tra Cagliari e Genoa, è appannaggio dei sardi, che vincono 3-1. Menù ricco anche nella giornata di sabato. Il Brescia supera l’Udinese alle 15 mentre la Juve batte il Verona in casa non senza fatica. Il derby è dell’Inter, i nerazzurri battono il Milan per 2-0. Nel lunch match il Sassuolo travolge ...