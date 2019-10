Ginnastica | Mondiali 2019 | un’Italia da record con 2 medaglie e un nuovo primato Solo

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le qualificate a Tokyo tra squadre e individualiste (femminile) - assegnati 81 pass ai Mondiali : Ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si sono assegnati ben 81 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si tratta di una fetta cospicua per il settore femminile visto che complessivamente sono a disposizione 98 posti per i Giochi. Si è definito il quadro delle 12 squadre ammesse ai Giochi (quattro ginnaste per ogni Nazioni) e sono poi stati consegnati diversi posti alle individualiste attraverso il concorso generale e le finali di specialità. Gli ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutti i qualificati a Tokyo tra squadre e individualisti - assegnati 79 pass ai Mondiali : Ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si sono assegnati ben 79 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si tratta di una fetta cospicua per il settore maschile visto che complessivamente sono a disposizione 98 posti per i Giochi. Si è definito il quadro delle 12 squadre ammesse ai Giochi (quattro ginnasti per ogni Nazioni) e sono poi stati consegnati diversi posti agli individualisti attraverso il concorso generale e le finali di specialità. Gli ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia maschile a mezzo punto dalle Olimpiadi - il gruppo è unito e si cresce. Marco Lodadio un fuoriclasse d’argento : A mezzo punto dalla gloria. Cinque dannati decimi hanno separato l’Italia dalla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con l’intera squadra maschile. I Moschettieri si erano presentati ai Mondiali di Stoccarda con la convinzione di poter fare l’impresa, si sono allenati duramente per tutta l’estate e hanno fatto la loro gara portando a casa 246 punti. Si poteva fare di più? Sicuramente sì visto che ci sono state due ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : le 10 cose che ci lasciano. L’Italia dei sogni - Simone Biles da record - sorprese e Olimpiadi : Si sono conclusi i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) sono andati in scena dieci giorni spettacolari che hanno regalato grandi emozioni a tutti gli appassionati. Vediamo nel dettaglio cosa ci lascia questa rassegna iridata. Simone Biles – La più vincente di sempre, la più medagliata di tutti i tempi, la più grande della storia. Non ci sono più aggettivi per descrivere questo fenomeno che ha ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - surreale ma bello. Un bronzo da leggenda che cambia la storia - le Fate l’hanno fatta grossa : Quanto successo martedì 8 ottobre alla Schleyer Halle di Stoccarda rimarrà per sempre nella storia della nostra Ginnastica artistica, cinque Fate hanno reso possibile l’impossibile e ci hanno spedito al settimo cielo, dove i sogni diventano realtà. “surreale, ma bello”, giusto per citare una celeberrima battuta pronunciata da Hugh Grant in Notting Hill, una perla da inguaribili romantici che calza a pennello con l’impresa ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles - la Reginetta venuta dal Futuro. Dominio da 5 ori - la più grande di sempre : Cinque medaglie d’oro nella stessa edizione dei Mondiali (in passato ci erano riuscite solo la sovietica Larisa Lattina nel 1958 e la ceca Vasta Dekanova nel 1938), 19 titoli iridati in carriera (di cui cinque nel concorso generale, record), 25 medaglie complessive, due elementi da brivido inventati per l’occasione. Semplicemente Simone Biles, in piccoli e semplici numeri. Una fuoriclasse in tutto e per tutto che ha stavolto la ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia ha fatto sognare! Bronzo storico delle Fate - Marco Lodadio d’argento. Peccato per la squadra maschile : È mancato davvero poco affinché i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si chiudessero in maniera trionfale per l’Italia. La nostra Nazionale è stata assoluta protagonista a Stoccarda e ha offerto delle prestazioni di altissimo livello come non si vedeva da tempo, basti pensare che non si vincevano due medaglie addirittura dalla storica edizione di Aarhus 2006 quando Vanessa Ferrari si erse a fenomeno indiscutibile della Polvere di ...

Mondiali Ginnastica – Ibrahim Colak fa il saluto del militare sul podio : la Fig in confusione [VIDEO] : Ibrahim Colak fa il saluto del militare: ginnasta turco si schiera dalla parte delle forze armate del suo paese, la Fig in confusione Fa tanto discutere in questi giorni la situazione tra Turchia e Siria: le forze armate sono intervenute da giorni e sta creando diverse polemiche. C’è chi, però, ha deciso di schierarzi a favore delle forze armate turche: dopo i calciatori della Nazionale turca e altri atleti, ieri è stato il turno del ...

Ginnastica - Simone Biles conquista 2 ori ai mondiali di Stoccarda ed entra nella storia con un nuovo record di medaglie : Simone Biles ha segnato un nuovo record ed è entrata così nella storia della Ginnastica artistica. L’atleta statunitense, di 22 anni, con le ultime due vittorie alla trave e al corpo libero ai mondiali di Stoccarda, ha portato il suo bottino di ori a 19, per un totale di 25 medaglie vinte nella sua carriera iridata. Battuto così il record per numero di medaglie conquistate che fino al mese scorso deteneva ancora il bielorusso Vitaly ...

Medagliere Mondiali Ginnastica artistica 2019 : risultati e classifica. Vincono gli USA - Italia nona con 2 medaglie : I Mondiali 2019 di ginnastica artistica si sono disputati alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Di seguito il medagliere completo. medagliere Mondiali ginnastica artistica 2019: # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 5 2 1 8 2. Russia 3 3 3 9 3. Gran ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - podi e risultati. Doppietta di Simone Biles - festa per Nagornyy e Fraser : Oggi domenica 13 ottobre si sono disputate le ultime Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si sono assegnati cinque titoli (tre maschili, due femminili). Di seguito tutti i podi con i risultati e le varie cronache. Finali DI SPECIALITA’ Mondiali Ginnastica: podi E RISULTATI TRAVE – Simone Biles (USA, 15.066), Liu Tingting (Cina, 14.433), Li Shijia (Cina, ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles spaziale - doppietta dorata trave-corpo libero. La più medagliata della storia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Simone Biles NELLA storia, LA PIU’ medagliata DI TUTTI I TEMPI: TRIONFO ALLA TRAVE VIDEO L’ESULTANZA SFRENATA DI Simone Biles, FESTEGGIAMENTI VIRALI Grazie a tutti per averci seguito durante questa lunga rassegna iridata che all’Italia hanno regalato il bronzo della squadra femminile e l’argento agli anelli di Marco Lodadio. Il prossimo appuntamento con la grande ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles di un altro pianeta - pokerissimo al corpo libero! Esercizio da brividi - Lee e Melnikova si inchinano : Simone Biles continua a scrivere record come soltanto la più grande di tutti i tempi è in grado di fare. La statunitense si è laureata Campionessa del Mondo anche al corpo libero e ha così collezionato il quinto oro sui sei a disposizione nella rassegna iridata che si conclude oggi alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania). La 22enne di Columbus si è infatti imposta con la squadra, nel concorso generale individuale, al volteggio, alla trave e ...