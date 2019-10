Ginnastica | Mondiali 2019 | l’Italia ha fatto sognare! Bronzo storico delle Fate | Marco

Mondiali Ginnastica – Ibrahim Colak fa il saluto del militare sul podio : la Fig in confusione [VIDEO] : Ibrahim Colak fa il saluto del militare: ginnasta turco si schiera dalla parte delle forze armate del suo paese, la Fig in confusione Fa tanto discutere in questi giorni la situazione tra Turchia e Siria: le forze armate sono intervenute da giorni e sta creando diverse polemiche. C’è chi, però, ha deciso di schierarzi a favore delle forze armate turche: dopo i calciatori della Nazionale turca e altri atleti, ieri è stato il turno del ...

Ginnastica - Simone Biles conquista 2 ori ai mondiali di Stoccarda ed entra nella storia con un nuovo record di medaglie : Simone Biles ha segnato un nuovo record ed è entrata così nella storia della Ginnastica artistica. L’atleta statunitense, di 22 anni, con le ultime due vittorie alla trave e al corpo libero ai mondiali di Stoccarda, ha portato il suo bottino di ori a 19, per un totale di 25 medaglie vinte nella sua carriera iridata. Battuto così il record per numero di medaglie conquistate che fino al mese scorso deteneva ancora il bielorusso Vitaly ...

Medagliere Mondiali Ginnastica artistica 2019 : risultati e classifica. Vincono gli USA - Italia nona con 2 medaglie : I Mondiali 2019 di ginnastica artistica si sono disputati alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Di seguito il medagliere completo. medagliere Mondiali ginnastica artistica 2019: # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 5 2 1 8 2. Russia 3 3 3 9 3. Gran ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - podi e risultati. Doppietta di Simone Biles - festa per Nagornyy e Fraser : Oggi domenica 13 ottobre si sono disputate le ultime Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si sono assegnati cinque titoli (tre maschili, due femminili). Di seguito tutti i podi con i risultati e le varie cronache. Finali DI SPECIALITA’ Mondiali Ginnastica: podi E RISULTATI TRAVE – Simone Biles (USA, 15.066), Liu Tingting (Cina, 14.433), Li Shijia (Cina, ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles di un altro pianeta - pokerissimo al corpo libero! Esercizio da brividi - Lee e Melnikova si inchinano : Simone Biles continua a scrivere record come soltanto la più grande di tutti i tempi è in grado di fare. La statunitense si è laureata Campionessa del Mondo anche al corpo libero e ha così collezionato il quinto oro sui sei a disposizione nella rassegna iridata che si conclude oggi alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania). La 22enne di Columbus si è infatti imposta con la squadra, nel concorso generale individuale, al volteggio, alla trave e ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles nella leggenda - la più medagliata della storia! Magico trionfo alla trave - record mitologico : Si è scritta la storia alla Schleyer Halle di Stoccarda, Simone Biles è diventata la ginnasta più medagliata di tutti i tempi ai Mondiali di Ginnastica artistica. La Reginetta della Polvere di Magnesio si è laureata Campionessa del Mondo alla trave, ha conquistato il 17esimo oro iridato della sua carriera e si è messa al collo la 24esima medaglia superando così lo storico record del bielorusso Vitaly Scherbo che si fermò a quota 23 negli anni ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - in palio i pass per le Olimpiadi 2020. Oggi chi si qualifica a Tokyo? : Oggi si disputano le Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, il regolamento prevede che su ogni singolo attrezzo vengano assegnati tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Questi posti, però, non possono finire nelle mani di atleti le cui Nazioni sono già ammesse ai Giochi con la squadra o che si sono già qualificati attraverso il concorso generale individuale. Nel caso in cui tra gli otto Finalisti ci siano meno di tre ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità. Simone Biles per la doppietta trave-corpo libero - tre titoli al maschile : Oggi si concludono i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) andranno in scena le ultime cinque Finali di Specialità e calerà il sipario sulla rassegna iridata. TRAVE: Come sempre la favorita della vigilia è Simone Biles ma il fenomeno è reduce da due gravissimi errori negli ultimi eventi di prima fascia, alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali dell’anno scorso sbagliò malamente sui 10 cm ...