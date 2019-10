Gigi D' Alessio | nel nuovo album auto-tune | trap e tre rapper | ' C' è il mio amico Gué'

Gigi D’Alessio riceverà il premio Lunezia - sono fiero di aver segnalato i testi dei suoi pezzi : Un certo tipo di film americani ci ha fregati. Parlo di quelle classiche commediole in cui c'è un tizio che perde la testa dietro la reginetta del ballo, quella a capo delle Cheerleader, la tipa solitamente bionda, occhi azzurri, lineamente perfetti. Tipa che, in genere, delude clamorosamente il tipo, il protagonista del film, andando a fare qualcosa di sgradevole, spesso tra le braccia del capitano della squadra di Footoball Americano, grande, ...

Ufficiale l’instore tour di Gigi D’Alessio per Noi Due : Le date dell'instore tour di Gigi D'Alessio sono finalmente ufficiali. L'artista partenopeo è ora pronto a incontrare i fan per la presentazione del nuovo album, Noi Due, che sarà spedito sul mercato a cominciare dal 18 ottobre. Come già annunciato, Noi Due rappresenterà il naturale seguito di 24.02.1967, che ha rilasciato in occasione del suo 50° compleanno e della sua ultima partecipazione a Sanremo con il brano La Prima Stella. Dal ...

Ilaria D’Alessio - chi è la (sensuale) figlia di Gigi : Gigi D’Alessio ha una figlia 27enne di nome Ilaria che adora al pari dei suoi follower di Instagram che la ricoprono di infinite lusinghe per via delle sue curve generose. Hanno cognomi famosi e volti meno noti: si tratta dei figli della star che, nella maggior parte dei casi, tentano di seguire le orme del loro celebre genitore o si differenziano per altre doti più o meno nascoste. Così, nelle ultime ore, è venuto alla ribalta il nome della ...

“A tuo padre piacciono le ragazzine”. Scritta choc sotto questa dolce foto - ma la figlia di Gigi D’Alessio lo zittisce così : Forte e coraggiosa, Ilaria D’Alessio, la secondogenita del cantante napoletano Gigi, non si lascia scoraggiare da critiche e attacchi crudeli. L’ha dimostrato più volte, replicando a tono agli haters e l’ha fatto anche questa volta, quando un follower ha fatto una battuta molto pesante su suo padre. “Ma è la figlia o la compagna?” ha chiesto qualcuno sui social commentando una foto postata da Ilaria che la ...

Gigi D’Alessio insultato su Instagram - la figlia Ilaria lo difende : Su Instagram insultano Gigi D’Alessio e la figlia Ilaria risponde, difendendolo. Forte e coraggiosa, la secondogenita del cantante napoletano non si lascia scoraggiare da critiche e attacchi crudeli. L’ha dimostrato più volte, replicando a tono agli haters e l’ha fatto anche questa volta, quando un follower ha fatto una battuta molto pesante su suo padre. Ilaria, nata dall’amore di Gigi per l’ex moglie Carmela ...

Se ascoltassi le str... mi sarei ammazzata : la figlia di Gigi D’Alessio zittisce un hater : Non rimane in silenzio davanti alle accuse troppo violente di un hater e Ilaria D’Alessio, figlia del cantante Gigi, replica con prontezza a chi le ha fatto notare che il padre è attratto da donne più giovani di lui. La polemica è nata in seguito ad una foto postata giorni fa da Ilaria, ritratta mentre è tra le braccia del papà. “Come ve lo spiego”, ha commentato la figlia di Gigi D'Alessio per esprimere tutto il suo affetto nei confronti del ...

Gigi D’Alessio e Paola Turci scrivono a Monte : la reazione di Francesco : Gigi D’Alessio e Paola Turci scrivono a Francesco Monte: la reazione dell’ex tronista Tutti in piedi per Francesco Monte. Ieri, l’ex tronista di Uomini e Donne si è esibito a Tale e Quale Show sulle note di Perfect, vestendo i panni di Ed Sheeran. Una performance che ha lasciato il segno non solo in trasmissione, […] L'articolo Gigi D’Alessio e Paola Turci scrivono a Monte: la reazione di Francesco proviene da ...

Gigi D'Alessio torna con il nuovo disco di inediti noi due : Gigi D'Alessio torna con il nuovo disco di inediti noi due. Disponibile da oggi in pre-order in tutti gli store online "Noi due"

Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio - trionfo con Insigne in maglia azzurra : trionfo senza se e senza ma, all'Arena Flegrea, dei «figli di un re minore» Nino D'Angelo & Gigi D'Alessio. Cinquemila persone in platea, e si replica stasera e domani,...

Concerto Nino D'Angelo Gigi D'Alessio - Napoli/ Scaletta : difenderanno i neomelodici? : Concerto Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio, Napoli Arena Flegrea: Scaletta e informazioni sui biglietti. I due artisti difenderanno i cantanti neomelodici?

Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio in 'Figli di un re minore' a Napoli dal 20 al 22 settembre : Countdown quasi agli sgoccioli per l'inizio dei tre giorni in musica previsti all'Arena Flegrea di Napoli il 20, 21 e 22 settembre, che ospiterà lo spettacolo che vedrà esibirsi insieme, sul palco, Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio, due tra i maggiori e più apprezzati esponenti della musica napoletana in tutto il mondo. 'Figli di un re minore' Lo spettacolo si intitolerà 'Figli di un re minore' ed al momento sono davvero pochissimi i biglietti ...

Gigi D'Alessio vittima di plagio : Radio Marte scopre cover olandese di un suo brano -VIDEO : In queste ore non si sta facendo altro che parlare di Gigi D’Alessio e del fatto che una sua canzone sia stata plagiata da un cantautore olandese. A notare la cosa sono stati gli speaker di un programma Radiofonico in onda su Radio Marte. Una volta diffusa la notizia, infatti, molte persone hanno incominciato a chiedersi se il cantante partenopeo fosse a conoscenza della cosa. Proprio per tale ragione, il conduttore Gianni Simioli ha provveduto ...