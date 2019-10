Gemma Galgani e JeanPierre Uomini e Donne | il gioco della mela accende la passione?

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma Galgani - un nuovo due di picche? - Trono Over - : Anticipazioni registrazione Trono Over di Uomini e Donne: Ida Platano ha chiuso con Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani bacia Jean Pierre, nozze per...

Uomini e Donne - Gemma Galgani : scatta il bacio. Poi la doccia fredda in studio : Trono over di Uomini e Donne, le nuove anticipazioni sono davvero sorprendenti. Fornite come sempre dal sito Il Vicolo delle News riguardano Gemma Galgani ma non solo. Ma partiamo dalla dama per eccellenza, che nella puntata che ancora deve andare in onda ha stupito tutto il pubblico di Maria De Filippi dopo un’esterna con Jean Pierre, il corteggiatore con cui l’idillio fino a qualche tempo fa sembrava già finito. La conoscenza di Gemma e il ...

Uomini e Donne - spifferata clamorosa su Anna Tedesco. E tragedia vera per Gemma Galgani : Gemma Galgani è la regina del trono over di Uomini e Donne. È la dama per eccellenza, perché da anni ormai è alla disperata ricerca dell’anima gemella dopo il dolore per la fine della storia con Giorgio Manetti, ormai ex cavaliere, nello studio di Maria De Filippi. Un’altra certezza è che Gemma non gode della stima di Tina Cipollari, opinionista storica della trasmissione che la attacca a ogni occasione, ma non solo. Anche con Anna Tedesco, ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari esasperata : "Vi rivelo cosa dice Gemma Galgani a telecamere spente..." : Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sembra davvero impossibile una riconciliazione. Anche in questa nuova stagione di Uomini e Donne infatti, l'opinionista di Maria De Filippi sembra davvero mal sopportare la presenza della dama di Torino, da anni in studio alla ricerca del vero amore. Tuttavia in mo

“Vedi di finirla”. Uomini e Donne - Maria De Filippi stronca Gemma : stavolta la Galgani si è spinta un po’ troppo : Maria è stata costretta a intervenire e stavolta non è stato affatto tenera con Gemma Galgani. La dama torinese, nei pensieri della quale molti dicono ci sia ancora Giorgio Manetti, ha preso un due di picche sonoro dal corteggiatore Jean Pierre, arrivato insieme ad altri 3 cavalieri a corteggiare Gemma. In un primo momento sembrava che tutto potesse filare per il verso giusto, poi Jean Pierre ha rotto gli indugi e deciso di smettere di ...

Anticipazioni Trono Over - Gemma Galgani : entra in studio il dottore : Gemma Galgani di Uomini e Donne: interviene il dottore in studio Al Trono Over di Uomini e Donne gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono all’ordine del giorno e l’opinionista di Maria De Filippi cerca di inventarsi tutti i modi possibili per confermare la sua tesi la quale dice che Gemma è una mina vagante assetata di carnalità che non si rende conto dell’età che ha. Stando a un breve video pubblicato su WittyTv ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 7 Ottobre 2019 : Il Dramma di Gemma Galgani! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over Gemma Galgani piange lacrime amare per JeanPierre. Armando Incarnato ed Ida Platano si sono baciati. Immaginate la reazione di Riccardo! Ma vediamo nel dettaglio cosa succede in Puntata. Cosa ne pensate delle lacrime di Gemma Galgani. le trovate sincere o costruite? L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 7 Ottobre 2019: Il Dramma di Gemma Galgani! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne - Gemma Galgani massacra De Santi e Tedesco : "Porto sfiga? Piena di rabbia e rancore" : Gemma Galgani è di certo la dama più amata e più discussa del Trono Over del programma di Canale 5, Uomini e Donne. Anche in questa nuova stagione della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi, la Galgani è stata attaccata in studio su più fronti, non solo dalla storica rivale Tina Cipollari,

