Furto sacrilego al cimitero | rubata una bara

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Giovanni Vasso Raid choc al camposanto di Agropoli, in provincia di Salerno. Rubati i resti di un 19enne morto nel 2006, scatta l'inchiestaaldi Agropoli, in provincia di Salerno, dove è stata profanata una tomba ela salma di un giovane. Scatta l’inchiesta affidata ai carabinieri. L’episodio è accaduto nel fine settimana, con ogni probabilità nella notte tra sabato e domenica scorsi. Stando alle prime ricostruzioni, ad agire sarebbe stato un gruppo di persone. Avrebbero approfittato dell’oscurità e, armatisi di scala e tronchese, avrebbero prima forzato un catenaccio per garantirsi l’accesso al camposanto, poi avrebbero divelto la lapide del loculo – che si trova sulla terza fila in alto –, quindi si sarebbero impossessati della. Che, caricata su un mezzo di trasporto, sarebbe stata portata via dalagropolese. Come riporta Il ...

