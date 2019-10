Francia-Turchia | massima allerta per la partita di qualificazione a Euro 2020 Il

Parigi sarà blindata per la partita Francia-Turchia - considerata 'ad alto rischio' : Francia-Turchia, match valevole per le qualificazioni agli europei del 2020, rischia di essere molto più di una semplice partita di calcio. Impossibile, infatti, non tener conto della situazione geo-politica in cui si disputerà questa gara: la Turchia, dopo l'attacco ai curdi in Siria, ha attirato su di sé le critiche di molti Paesi Occidentali. Tra questi, proprio la Francia di Macron è stato tra i più duri: immediatamente è stato convocato ...

Francia-Turchia - Uva : “si gioca regolarmente” : “Stanno uscendo delle fake news. Io oggi posso parlare della posizione della Uefa: la gara si gioca”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente Uefa, Michele Uva, a “Tutti convocati” su Radio 24, la gara prevista per oggi si giocherà regolarmente. “Io ero direttore generale della Lazio quando, proprio in Turchia si gioco’ Lazio-Galatasaray, dopo il crollo delle torri gemelle, si gioco’ la partita lo ...

Francia-Turchia - 600 poliziotti e 1400 steward per una partita ad alta tensione : Una sfida ad alto rischio quella di oggi tra Francia e Turchia in programma allo Stade de France. Secondo quanto scrive Tuttosport, la Prefettura di Parigi ha raddoppiato la presenza delle forze dell’ordine rispetto ad un comune altro incontro di calcio. Proprio per la difficile situazione politica tra Francia e Turchia dopo le critiche di Macron all’offensiva ordinata da Erdogan in Siria. Allo stadio saranno presenti 600 poliziotti. ...

Francia-Turchia - ministro boicotta la partita : dubbi anche sulla finale di Champions : Tensione sempre più alta in vista della partita di oggi Francia-Turchia, valida per le qualificazioni agli Europei 2020, partita a rischio scontri per questioni politiche. Il ministro francese degli Esteri Jean Yves Le Drian ha rinunciato ad assistere alla partita dopo l’avvio dell’offensiva turca contro le posizioni curde nel nordest della Turchia. “Stasera si gioca Francia-Turchia e sara’ una partita di calcio a ...

Francia-Turchia - alta tensione dalla politica : “Sospendere la partita” : Seppur in tanti abbiano chiesto che si lasci fuori il calcio dalla politica, è più di quest’ultimo argomento che si sta parlando in vista del match di stasera tra Francia e Turchia valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. La presa di posizione dei francesi in merito alla questione turca, infatti, non sta facendo altro che alimentare tensione, al punto da far considerare la gara a rischio e aumentare di molto le forze di ...

Siria - Conte : “Italia capofila in Europa su stop export armi alla Turchia”. Di Maio e Le Drian (Francia) : “Ue parli con una voce sola” : “Non è vero che l’Italia è rimasta indietro” sull’embargo alle armi alla Turchia, “l’Italia è capofila di una decisione forte dell’Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace. Se siamo capofila di una simile decisione non vuol dire mica che vogliamo vendere armi a Ankara“. Nel giorno del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione ...

Siria - al Consiglio Ue lo stop dell’export di armi alla Turchia. Italia e Francia : “Europa parli con una voce sola” : La Turchia e il conflitto Siriano al centro del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione comune sullo stop alla vendita delle armi ad Ankara, già effettivo in Germania e Francia. L’annuncio di Berlino e Parigi e la proposta Italiana arrivano dopo l’offensiva militare contro i curdi nel nord-est della Siria che in pochi giorni ha già causato la morte di decine di civili e dopo che anche ...

Francia-Turchia - allerta massima a Saint-Denis : attesi oltre 4 mila tifosi ospiti : allerta massima a Saint-Denis, dove questa sera è in programma la partita Francia-Turchia, valida per le qualificazioni a Euro 2020. Nello stadio situato alle porte di Parigi sono attesi quasi 80mila spettatori in un clima teso a causa dell’attacco della Turchia alle popolazioni curde in Siria. Secondo le autorità francesi allo Stade de France ci saranno circa 4mila tifosi turchi. La partita è classificata a rischio dalla prefettura ...

L'esercito di Assad verso il nord della Siria in difesa dei curdi. Francia e Italia chiedono alla Turchia di fermarsi : Le truppe di Assad, con l’assenso di Putin, si muovono in difesa dei curdi della Siria del nord e sono vicine al confine con la Turchia. Dopo che gli americani hanno lasciato quei territori le popolazioni aggredite dalla Turchia guardano all’esercito Siriano come ultima speranza. I militari di Bashar al-Assad prenderanno posizione nelle prossime 48 ore nelle roccaforti curde di Kobane e Manbij.Oggi i ministri degli esteri Ue si ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Bulgaria-Inghilterra e Francia-Turchia saranno decisive per la qualificazione. Ecco i match di oggi (14 ottobre) : oggi 14 Ottobre andranno in scena sette match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Tutte le partite si giocheranno in serata alle ore 20.45. Molto interessante la gara tra Bulgaria-Inghilterra decisiva per la qualificazione del Gruppo A visto che i ragazzi di Southgate sono in vetta alla graduatoria ma vengono dalla pesante sconfitta contro la Repubblica Ceca. L’altro match del raggruppamento sarà Kosovo-Montenegro. Decisiva per il ...

Turchia - il ct Gunes cerca di ‘allentare’ la pressione : “Contro Francia prevalga spirito di fratellanza” : Dopo le polemiche degli ultimi giorni in casa Turchia, con i post e le esultanze di alcuni calciatori della Nazionale (tra tutti, i tre ‘italiani’ Under, Calhanoglu e Demiral) chiaramente a sfondo politico, il ct Senol Gunes prova ad ‘allentare’ la pressione alla vigilia del match in casa della Francia, paese che ha scelto una dura presa di posizione in seguito all’offensiva turca in Siria. “Mi auguro ...

Siria - Francia : “Sanzioni alla Turchia sul tavolo dell’Ue”. L’ambasciatore di Ankara in Italia : “Scioccati e delusi da atteggiamento di Roma” : L’Unione europea sta preparando la risposta alle minacce del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che nella giornata di giovedì ha avvertito Bruxelles: “Se ostacolate l’offensiva, aprirò le porte a 3,6 milioni di rifugiati” presenti nel Paese. La viceministra per gli Affari europei francese, Amelie de Montchalin, ha spiegato ai microfoni di France Inter che “la possibilità di imporre sanzioni alla Turchia è sul ...

Siria - Francia : “Sanzioni alla Turchia sul tavolo dell’Ue”. Provvedimento simile anche negli Usa : Repubblicani presentano legge ad hoc : L’Unione europea sta preparando la risposta alle minacce del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che nella giornata di giovedì ha avvertito Bruxelles: “Se ostacolate l’offensiva, aprirò le porte a 3,6 milioni di rifugiati” presenti nel Paese. La viceministra per gli Affari europei francese, Amelie de Montchalin, ha spiegato ai microfoni di France Inter che “la possibilità di imporre sanzioni alla Turchia è sul ...