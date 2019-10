Francia-Turchia | alta tensione dalla politica | “Sospendere la partita”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Seppur in tanti abbiano chiesto che si lasci fuori il calcio, è più di quest’ultimo argomento che si sta parlando in vista del match di stasera travalevole per le qualificazioni ad Euro 2020. La presa di posizione dei francesi in merito alla questione turca, infatti, non sta facendo altro che alimentare, al punto da far considerare la gara a rischio e aumentare di molto le forze di sicurezza., allerta massima a Saint-Denis: attesi oltre 4 mila tifosi ospiti “Non possiamo accogliere decentemente allo Stade de France coloro che salutano il massacro dei nostri alleati curdi”, ammonisce in un tweet il presidente del partito centrista Udi Jean-Christophe Lagarde, allegando una foto in cui i calciatori turchi festeggiano con il saluto militare il gol contro l’Albania alle qualificazioni di euro 2020. ...

AndreaMarcucci : Bisogna bloccare la vendita di armi alla #Turchia, bisogna farlo ora come hanno già fatto Germania, Francia ed Olan… - pierofassino : Onu, Nato e UE agiscano per fermare l’offensiva turca. L’Italia - come hanno annunciato Francia, Germania e altri P… - Gazzetta_it : #Francia-#Turchia tra calcio e politica: #Parigi blindata, 30mila turchi allo stadio #euro2020 -