Fortnite stagione 11 oggi al via | quali le premesse del dopo buco nero?

Fortnite black hole event Stagione 11 : è questa la fine di Fortnite? : Fortnite black hole event sta lasciando i fan del gioco di Epic Games con molti dubbi, è arrivata la fine del gioco? Di certo ci sarà almeno la Stagione 11, ma poi? Non c’è dubbio però che lo sviluppatore sappia creare hype e suspence nei fedelissimi del gioco multipiattaforma. In (Continua a leggere)L'articolo Fortnite black hole event Stagione 11: è questa la fine di Fortnite? è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Fortnite e la nuova mappa - continuano le indiscrezioni sulla stagione 11 : Siamo ormai arrivati agli sgoccioli della decima stagione di Fortnite, con il Battle Royale che si appresta a concludere in bellezza con un mega evento che si preannuncia da ormai diverse settimane a dir poco epocale. Le ambizioni di Epic Games parrebbero infatti quelle di dare una svolta all'interno della propria produzione videoludica, con cambiamenti che si profilano all'orizzonte che potrebbero non essere di poco conto. Nelle scorse ...

Fortnite saluta la stagione 10 - quando prenderà il via l’evento finale? : È una decima stagione che non vuole praticamente finire quella di Fortnite, il Battle Royale di Epic Games, campione d'incassi grazie alle microtransazioni e dominatore della scena videoludica da ormai una manciata di anni. La conclusione della season attuale è stata infatti posticipata in tempi non sospetti da parte del team di sviluppo, sebbene l'evento finale sia ormai in procinto di prendere il via, e di catapultare i fan direttamente nella ...

Fortnite : ecco quando inizierà l'evento finale della Stagione 10 : Come da tradizione ogni Stagione di Fortnite Battaglia Reale si conclude con uno spettacolare evento in-game, e la season 10 di certo non sarà da meno.Dopo le tante speculazioni e rumor apparsi in rete nelle scorse settimane, è apparso un gigantesco countdown digitale nei pressi degli hangar del Magazzino Muffito che ha svelato quando si svolgerà la nuova attività speciale, conosciuta con il nome "The End".Segnatevi la data sul calendario, il ...

Fortnite : scopriamo come funzioneranno i bot nella Stagione 11 : Con la Stagione 11 Fornite andrà incontro a numerosi cambiamenti che porteranno novità e modifiche a molte meccaniche di gioco.come possiamo vedere, una delle novità più interessanti è rappresentata dai bot che per la prima volta entreranno a far parte del gioco. Si tratta di "giocatori" comandati dall'intelligenza artificiale, quindi si muoveranno in maniera simile ai giocatori reali e offriranno l'occasione di allenarsi a migliorare le proprie ...

Aspettando Fortnite stagione 11 : dove si trova la Stella Segreta della Settimana 10 : Fortnite Stagione 11 è ancora avvolto nel più assoluto mistero. Merito - o colpa - dei ragazzi di Epic Games, che si sono trincerati dietro uno spesso muro fatto di silenzi una volta interrogati sull'evoluzione della loro celebre Battaglia Reale, disponibile gratuitamente su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile - sia iOS che Android. L'intenzione è comunque quella di superare i troppi malumori della Stagione ...

La Stagione 11 di Fortnite è stata rinviata : Fortnite ha ritardato il suo lancio dell'undicesima Stagione di una settimana, il che significa che avrete un po' più di tempo per completare il Battlepass della Stagione X.La Stagione 11 inizierà ora domenica 13 ottobre, ha detto Epic in quella che è probabilmente la sua ultima serie di patch note per la Stagione.Per tenervi occupati fino all'avvento della nuova Stagione, dall'8 ottobre saranno disponibili le sfide Out of Time che vi faranno ...

La Stagione 11 di Fortnite è stata rinviata : ecco quando inizierà : Tutti si aspettavano che la Stagione 11 di Fortnite iniziasse i primi di ottobre, pronta a rivoluzionare la formula della Battaglia Reale più giocata di sempre. Le cose però non sono andate esattamente così, considerando che Epic Games non si è ancora sbottonata più di tanto sulla prossima incarnazione del suo shooter online. Non solo, i dataminer hanno scoperto che la data di avvio della prossima Stagione è stata rimandata di qualche giorno, ...

Evento finale Fortnite pronto a sconvolgere la mappa in vista della stagione 11? : È un Fortnite che si avvia verso la conclusione della decima stagione quello che continua a intrattenere i fan dell’immensa community costruita nel corso degli anni da Epic Games. Come di consueto il sipario che sta per chiudersi sulla stagione corrente vuol dire il possibile arrivo sulla scena di importanti novità per quanto riguarda la mappa di gioco. D'altronde il Battle Royale è riuscito a costruirsi la proprio fama anche grazie all’estremo ...