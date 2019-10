Fortnite rimarrà offline fino a domani?

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L'intera community disi sta chiedendo cosa stia succedendo nel gioco. E' impossibile giocarci adesso, e nuovi sviluppi suggeriscono che non saremo in grado di giocare.Poche ore fa l'evento- The End ha terminato tutti gli eventi del gioco. I giocatori hanno guardato, sbalorditi, mentre la mappa veniva risucchiata in un buco nero.Da allora sono accadute alcune cose. L'account ufficiale diha eliminato tutti i suoi tweet e sono comparsi numeri criptici successivamente decodificati come messaggio nascosto del visitatore.Leggi altro...

