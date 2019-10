Fortnite | nuove indiscrezioni sull' uscita del Capitolo 2

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Come probabilmente avrete sentito, in rete non si parla d'altro,sta preparando a sorpresa un2 senza alcunissimo preavviso. Tutto è partito con un evento inaspettato che da un momento all'altro ha risucchiato l'intero mondo di gioco in un buco nero, e da lì il nulla: milioni di giocatori collegati al gioco non vedono altro che il vuoto, mentre i server si stanno aggiornando con quello che sembrerebbe essere un nuovo contenuto molto di spessore.Ebbene, i dataminer cinesi non si sono lasciati scoraggiare dalla scarsezza di informazioni sul lancio del2 di, e sbirciando nel launcher cinese del gioco avrebbero scoperto l'orario esatto nel quale saranno lanciate tutte le novità del gioco. Stando alle, il nuovosarà lanciato alle 22:05 di questa sera.Leggi altro...

