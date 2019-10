Fortnite down | cosa succede? Risucchiato da un buco nero e i fan sono nel panico

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 14 ottobre 2019)? In molticonvinti che l'Epic Games abbia scelto questa come strategia commerciale per aumentare l'hype.

comunica_rp : Il “buco nero” di Fortnite: down tecnico o trovata pubblicitaria? - chrisneel : Il “buco nero” di Fortnite: down tecnico o trovata pubblicitaria? - NFinanziamenti : Il “buco nero” di Fortnite: down tecnico o trovata pubblicitaria?#startup -