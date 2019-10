Fortnite | cosa sta succedendo al battleroyale di Epic Games?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019)è da quasi 2 anni uno dei videogame più giocati e più seguiti in streaming, superando i 250milioni di giocatori tra pc, console e smartphone, capace di rendere vere e proprie super star i content creator più bravi che per primi hanno abbracciato il titolo. Per le 20:00 di ieri sera gli sviluppatori avevano annunciato “The End” (la fine), un evento per celebrare il termine della decima “stagione” di gioco, ma che al contempo secondo alcuni leak avrebbe visto arrivare nel gioco grandi cambiamenti. Allo scoccare dell’orario previsto i player connessi -purtroppo a causa di sovraccarichi dei server molti sono stati disconnessi- hanno potuto assistere ad una serie di animazioni non dipendenti dalla loro volontà, vedendo prima una serie di missili creare dei rift nel cielo, finendo per crearne uno in grado di far sparire il gigantesco asteroide che ...

