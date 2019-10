Formula 1 | Leclerc penalizzato a Suzuka | spiegati i motivi della riapertura

Formula 1 - Jean Todt non ha dubbi : “Leclerc campione del mondo? Vi dico cosa serve affinché accada” : Il presidente della FIA ha parlato della situazione in casa Ferrari, soffermandosi sul futuro di Leclerc, assistito dal figlio Nicolas Un presente da ‘Predestinato‘ e un futuro radioso, magari con un titolo mondiale in tasca. Charles Leclerc sta andando oltre ogni più rosea aspettativa alla sua prima stagione in Ferrari, considerando le 4 pole position consecutive e le due vittorie ottenuta in Belgio e ...

Formula 1 - pazzesco Leclerc a Suzuka : guida a 300 km/h tenendo lo specchietto con una mano [VIDEO] : Il pilota monegasco ha tenuto il volante a 300 km/h con una mano per reggere con l’altra lo specchietto, danneggiato dopo il contatto con Verstappen al via Charles Leclerc dimostra sempre di più di essere un ‘Predestinato‘, compiendo gesti e manovre che lo rendono diverso dagli altri piloti. A Suzuka, il monegasco si è reso protagonista di una situazione davvero clamorosa, reggendo con una mano a 300 km/h lo specchietto ...

Formula 1 – Leclerc - che ridere in aero : il monegasco esilarante con Daniel Ricciardo [VIDEO] : Leclerc esilarante con Daniel Ricciardo in aereo di ritorno dal Giappone: il monegasco della Ferrari se la ride di gusto Giornata difficile per Charles Leclerc a Suzuka: dopo il secondo posto in qualifica, nella notte italiana, il monegasco della Ferrari ha chiuso il suo Gp del Giappone al sesto posto, per poi venire penalizzato per il contatto con Max Verstappen. Nonostante la delusione, Leclerc ha trovato il modo però per farsi una ...

Formula 1 - mano pesante dei Commissari per Leclerc : arriva una doppia penalità per il monegasco : Il pilota della Ferrari è stato sanzionato con ben due penalità, che lo hanno costretto a retrocedere in settima posizione Finisce male la giornata per Charles Leclerc a Suzuka, il pilota della Ferrari infatti è stato sanzionato dai Commissari di Gara, ricevendo ben due penalità di tempo. photo4/Lapresse La prima riguarda il contatto subito dopo il via con Max Verstappen, costatogli cinque secondi sul tempo finale più due punti sulla ...

Formula 1 - Verstappen è una furia contro Leclerc : “mi è venuto addosso - non ho potuto far nulla per evitarlo” : Il pilota olandese ha analizzato il contatto al via con Leclerc, accusando il monegasco di essergli andato addosso in curva 1 Il contatto in curva 1, la monoposto danneggiata e il conseguente ritiro, costato a Max Verstappen uno zero in classifica. Il pilota olandese non ci sta, nonostante l’investigazione fatta partire dai commissari durante la gara, che verrà conclusa in queste ore con una decisione che potrebbe costare una ...

Formula 1 - Leclerc deluso per il sesto posto : “non è ciò che meritava la squadra. Investigazione? Non sono preoccupato” : Il pilota monegasco ha commentato il sesto posto ottenuto in gara a Suzuka, esprimendo il proprio rammarico Non è certamente una giornata da ricordare per Charles Leclerc, costretto a chiudere al sesto posto il Gran Premio del Giappone dopo una gara condizionata dal contatto in avvio con Max Verstappen. Lapresse Un incidente che ha spinto i commissari ad aprire una investigazione, che verrà conclusa in queste ore. Intanto, il pilota della ...

Formula 1 - Binotto bacchetta Vettel : “errore in partenza decisivo - credo si sia distratto anche Leclerc” : Il team principal della Ferrari ha commentato l’esito del Gran Premio del Giappone, chiuso con il secondo posto di Vettel dopo la prima fila tutta rossa arrivata in Qualifica Una giornata partita bene ma finita malissimo, con la prima fila in Qualifica seguita da una gara condizionata dall’errore in partenza di Vettel e dal contatto Leclerc-Verstappen. Photo4/LaPresse La Ferrari si lecca le ferite a Suzuka, portando a casa un ...

Formula 1 – Vettel sorridente - Leclerc si accontenta e Bottas battagliero : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Giappone : Le prime sensazioni dei protagonisti delle qualifiche del Gp del Giappone: Vettel euforico, Leclerc si congratula col compagno di squadra e Bottas pensa già a come superare le Ferrari E’ la Ferrari a dominare nelle qualifiche del Gp del Giappone: gli italiani che hanno puntato presto la sveglia in questa domenica insolita sono stati ripagati da un eccezonale Sebastian Vettel, che si è preso la pole position a Suzuka. Il tedesco della ...

Formula 1 - Binotto mette a tacere le voci di mercato : “vi dico cosa faranno nel 2020 Vettel e Leclerc” : Il team principal della Ferrari è intervenuto telefonicamente al Festival dello Sport, soffermandosi sul dualismo tra Vettel e Leclerc C’è un Gran Premio da correre domani a Suzuka, ma Mattia Binotto ha voluto comunque intervenire telefonicamente al Festival dello Sport di Trento, salutando da lontano gli ospiti e i tifosi presenti alla kermesse. Photo4/LaPresse Il team principal della Ferrari ha sfruttato l’occasione per ...

Formula 1 – Ferrari - senti Irvine : “Leclerc più forte di Verstappen! Max fa errori stupidi - Charles ha più potenziale” : Eddie Irvine parla confronta i talenti di Charles Leclerc e Max Verstappen: secondo l’ex pilota Ferrari il giovane monegasco è il più forte fra i due Charles Leclerc e Max Verstappen sono il presente e il futuro della Formula Uno. I due giovani piloti hanno già dimostrato di poter battagliare con i colleghi più esperti, non solo in quanto talento, ma anche sotto il profilo della personalità. Resta solo da capire chi fra i due è ...

Formula 1 - l’ammissione di Binotto : “Vettel e Leclerc? Succederà di nuovo che…” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlare del rapporto tra Vettel e Leclerc, sottolineando come accadranno di nuovo situazioni come quella di Sochi Mattia Binotto ha affrontato Vettel e Leclerc nel corso di questa settimana, mettendo in chiaro come gli interessi della Ferrari siano superiori a qualsiasi pilota. La gestione del rapporto tra il tedesco e il monegasco si fa di settimana in settimana sempre più complicata, dunque il ...

Formula 1 – Leclerc fiducioso nonostante il risultato nelle Fp2 in Giappone : “condizioni difficili in gara potrebbero aiutarci” : Leclerc non perde le speranze: il monegasco della Ferrari spera in una gara bagnata domenica in Giappone E’ andata in scena oggi a Suzuka la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone. Valtteri Bottas si è piazzato davanti a tutti nelle Fp2 Giapponesi, assicurandosi un posto in pole position nel caso in cui le qualifiche non si dovessero disputare a causa del tifone Hagibis. Il finlandese della Mercedes si è lasciato alle ...

Formula 1 - Leclerc prima del Gran Premio del Giappone dichiara : 'Con Vettel tutto risolto' : In vista del Gran Premio del Giappone Charles Leclerc precisa che all'interno del team Ferrari (e con Sebastian Vettel) non ci saranno più fraintendimenti: tutto è chiarito nell'assoluto interesse della squadra. Niente più incomprensioni tra compagni di squadra insomma, il bene della Ferrari viene prima di ogni aspirazione personale. Quanto poi le intenzioni di Mattia Binotto siano recepite in pista dai piloti, è tutto da vedere, o meglio, da ...

Formula 1 – Vettel - la battaglia con Leclerc e l’ordine non rispettato a Sochi : “ecco cosa ci siamo detti con Binotto” : Sebastian Vettel pronto per il weekend di gara di Suzuka, prima di pensare al Giappone il tedesco chiarisce la situazione in casa Ferrari a seguito del Gp di Russia Suzuka è pronta per ospitare il Gp del Giappone: oggi i piloti hanno incontrato fan e giornalisti in attesa di poter tornare in pista dopo la settimana di pausa a seguito del Gp di Sochi, per battagliare nuovamente. Il weekend giapponese potrebbe essere rovinato dal tifone ...