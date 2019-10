Formula 1 | Hamilton ricorda Lauda | “questo titolo Costruttori non ha lo stesso sapore

Formula 1 - l’ammissione di Vettel : “la combinazione tra Hamilton e la Mercedes fa la differenza” : Il pilota britannico ha commentato il feeling tra Hamilton e la sua monoposto, ammettendo come si tratti di un binomio quasi perfetto Il sesto titolo Costruttori per la Mercedes è già arrivato a Suzuka, per quello di Lewis Hamilton bisognerà attendere ancora qualche settimana. Il britannico ha ormai in tasca il sesto Campionato del Mondo, mancano pochi punti da conquistare su Bottas per salire un altro gradino nell’Olimpo del ...

Formula 1 - Hamilton punge la Ferrari : “noi campioni del mondo Costruttori? Siamo più forti” : Il pilota britannico ha festeggiato il sesto titolo Costruttori consecutivo della Mercedes, lanciando una frecciatina alla Ferrari Il terzo posto non è certamente il risultato che sognava a Suzuka, ma Lewis Hamilton fa buon visto a cattivo gioco, festeggiando il sesto titolo Costruttori consecutivo della Mercedes. Photo4/LaPresse Un risultato impressionante per il team di Brackley, capace di dominare in lungo e in largo la prima parte di ...

Formula 1 - primo match point per Hamilton in Messico : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Giappone : Bottas rosicchia qualche punto a Hamilton ma resta comunque distante da Hamilton, che in Messico avrà la prima chance per vincere il sesto titolo iridato in carriera Valtteri Bottas vince il Gran Premio del Giappone e rosicchia qualche punto a Lewis Hamilton nella classifica piloti, restando comunque lontano dal compagno di squadra, al comando con 64 lunghezze di vantaggio. Un gap che permetterà al britannico di avere il primo match point ...

Formula 1 – Bottas euforico - Vettel arrabbiato e Hamilton di poche parole : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Suzuka : Le sensazioni dei primi tre classificati dopo il Gran Premio del Giappone, vinto da Valtteri Bottas davanti a Vettel e Hamilton La Mercedes è campione del mondo Costruttori per la sesta volta consecutiva, è questo il risultato che balza più agli occhi dopo il Gran Premio del Giappone, vinto da Valtteri Bottas davanti a Vettel e Hamilton. Una gara strana, partita con l’errore della Ferrari in partenza e proseguita con l’ottimo ...

Formula 1 - Hamilton punge Bottas e pensa… ai delfini : “voglio andare dove li massacrano” : Il pilota britannico ha prima analizzato la prima giornata di libere a Suzuka, rivelando poi di voler andare domani in un luogo noto per il massacro dei delfini Lewis Hamilton può chiudere con un sorriso la prima giornata di prove libere a Suzuka, pur avendo chiuso le FP2 alle spalle di Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse Una piccola macchia che potrebbe costargli cara nel caso in cui venissero cancellate le Qualifiche slittate a domenica ...

Diretta Formula 1/ Prove libere live Fp2 : Bottas poi Hamilton - Gp Giappone 2019 - : Diretta Formula 1, Prove libere live Fp2: Bottas ha fissato il cronometro sul tempo di 1:27.785, piazzandosi al momento davanti ad Hamilton

Formula 1 - Hamilton attacca la Ferrari : “Vettel non è più il pilota numero uno” : Un week-end di fuoco. Non basta il maltempo, che rischia di sconvolgere il programma del GP di Giappone per la Formula 1. Lewis Hamilton ha deciso di aumentare la tensione, provocando la Ferrari. Il britannico, campione del mondo in carica, ha parlato dell’episodio accaduto a Sochi, con lo scambio di posizioni tra Vettel e Leclerc. Per Hamilton Vettel ha perso il ruolo di guida numero uno nella Rossa, come riportato da Marca: “È una ...

Formula 1 - Hamilton avverte Vettel : “Seb non è più il numero uno - vi dico cosa sta combinando la Ferrari” : Il pilota della Mercedes ha provato a spiegare la situazione venutasi a creare tra Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton appare molto incuriosito dalla situazione venutasi a creare in Ferrari tra Leclerc e Vettel, giunti ai ferri corti dopo un avvio di campionato alquanto tranquillo. Photo4/LaPresse Binotto fatica a tenere a bada i due piloti, protagonisti anche a Sochi di un siparietto tutt’altro che ...

Formula 1 - Hamilton preoccupato dalla crescita della Ferrari : “hanno cambiato qualcosa nel motore…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sulla crescita esponenziale della Ferrari, chiedendo al proprio team di fare qualcosa per contrastarli La crescita esponenziale della Ferrari in questa seconda parte di stagione ha spiazzato tutti, Lewis Hamilton compreso, che non si sarebbe mai aspettato un exploit così fragoroso del Cavallino. photo4/Lapresse Le tre vittorie consecutive ottenute da Leclerc e Vettel hanno fatto scattare ...

Formula 1 - Villeneuve non risparmia Hamilton e Michael Schumacher : “hanno vinto solo perchè…” : L’ex pilota canadese ha espresso il proprio pensiero su Hamilton e Schumacher, sottolineando come abbiano vinto solo per un preciso motivo Jacques Villeneuve non è un tipo che ama mandarle a dire, esprimendo il proprio parere in maniera schietta e sincera, anche a costo di lanciare frecciate velenose. Photo4/LaPresse L’ex pilota canadese si è soffermato sulla Formula 1 attuale e sul dominio di Lewis Hamilton, esprimendo ai ...

Formula 1 - frecciata di Verstappen a Hamilton : fischiano le orecchie del pilota britannico : L’olandese ha esaltato le qualità del campione del mondo, sottolineando però di non aver mai battagliato con un compagno di squadra alla sua altezza Cinque titoli mondiali già in tasca e il sesto in arrivo, ma non bastano a Lewis Hamilton per evitare la frecciatina di Max Verstappen. Il pilota olandese, sempre molto schietto nelle sue dichiarazioni, ha sì esaltato le qualità del campione del mondo della Mercedes, sottolineando al ...

Formula 1 - Hamilton allontana il ritiro : “sto lavorando duramente per un preciso obiettivo” : Il pilota della Mercedes ha parlato delle novità regolamentari che arriveranno nel 2021, soffermandosi sul proprio futuro La Formula 1 si avvia verso un radicale cambiamento regolamentare da effettuare nel 2021, anno in cui le monoposto saranno completamente differenti rispetto a quelle attuali. Photo4/LaPresse Rispetto al passato, questa volta anche i piloti verranno coinvolti per provare a modificare in meglio il regolamento, ascoltando ...

Formula 1 - Lewis Hamilton allo scoperto : “futuro in Ferrari? La cambierei in meglio - ma…” : Il pilota della Mercedes ha parlato del suo futuro, soffermandosi su un suo possibile trasferimento in Ferrari nel 2021 Lewis Hamilton non ha nessuna intenzione di lasciare la Mercedes, sottolineando come un suo trasferimento in Ferrari nel 2021 sia solo fantascienza. photo4/Lapresse Il britannico si trova a meraviglia nel team di Brackley, dunque difficilmente cambierà aria alla scadenza del suo contratto, come ammesso ai microfoni del ...