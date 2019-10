Fondo per la famiglia in manovra In arrivo 240€ a figlio fino a 18 anni

Manovra - spunta il Fondo famigliaPer il cuneo fiscale dote da 3 mld : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che è emersa durante il vertice di maggioranza notturno a Palazzo Chigi durato più di tre ore. Segui su affaritaliani.it

Manovra : Pd - ‘passi avanti su Fondo famiglia e più risorse per taglio tasse lavoratori’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Importanti passi in avanti nel vertice di questa notte sulla Manovra: così come richiesto dal Pd aumentano le risorse per la riduzione delle tasse sul lavoro per i lavoratori dipendenti e viene irrobustito il fondo famiglia”. Lo dice in una nota Stefano Vaccari della segreteria nazionale Pd.“Due obiettivi per i quali il Pd, insieme a tutta la maggioranza, stanno lavorando per dare un ...

Bilancio Ue - un nuovo Fondo per stabilizzare le economie in crisi : Le trattative per il nuovo Bilancio della zona euro sono state difficili, perché alcuni paesi, come l’Olanda, temono che il nuovo fondo possa creare azzardo morale e frenare il risanamento dei conti pubblici

Sanità : Zaia - 'bene parole ministro su crisi personale e carenza Fondo sanitario' (2) : (AdnKronos) - “Dell’intervento del ministro – prosegue Zaia – condivido anche le preoccupazioni sull’insufficienza dell’aumento di due miliardi del fondo Sanitario Nazionale. Una cifra assolutamente lontana dalle necessità reali, legate ai maggiori costi per le Regioni dei nuovi Lea, degli adeguamen

Sanità : Zaia - 'bene parole ministro su crisi personale e carenza Fondo sanitario' : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “Mi complimento con il ministro Speranza, che oggi ha indicato la costituzione dei team delle cure primarie come la direzione giusta da intraprendere per rafforzare la medicina territoriale. Lui oggi l’ha detto, il Veneto invece l’ha già fatto il 17 luglio scorso. Condi

Dombrovskis : ?«Nuovo Fondo per le Pmi per facilitare l’ingresso in Borsa» : L'ex premier lettone ha confermato che il Patto di Stabilità non deve essere stravolto, ma la sua applicazione deve essere semplificata

L’apprendimento proFondo creare un “super strumento” virtuale per le missioni spaziali : Un gruppo di scienziati del Southwest Research Institute (SwRI) ha creato un nuovo algoritmo informatico che utilizza l’apprendimento profondo per analizzare le immagini ultraviolette del Sole e misurare l’energia che il Sole emette come luce ultravioletta. Uno strumento unico, che potrebbe rivoluzionare le missioni spaziali a basso costo apportando maggiore efficienza. Le immagini usate dall’algoritmo sono quelle catturate dal ...

Milan - no a Spalletti : afFondo per Pioli - annuncio in giornata? : Pioli Milan- Ci siamo, il Milan sembrerebbe aver scelto Pioli come nuovo allenatore in vista del proseguimento della stagione. Addio a Giampaolo ormai certo e affondo totale sull’ex tecnico di Fiorentina e Lazio. No a Spalletti, situazione piuttosto complicata con l’Inter per la risoluzione del contratto, aspetto che avrebbe bloccato il forcing rossonero. Detto questo, […] L'articolo Milan, no a Spalletti: affondo per Pioli, ...

Scuola - Zevi (Osservatorio Roma) : “Dati choc su analfabeti. Dal Fondo confische alla mafia - le risorse per investire sulla scuola” : “fondo Unico Giustizia ha quasi 2 miliardi euro sui conti, parte va destinata all’istruzione” “I dati sull’esercito nascosto dei diplomati ‘analfabeti’ resi noti dall’Invalsi sono scioccanti e, ancora una volta, dimostrano la centralità, per uno Stato avanzato, di un sistema scolastico efficiente ed al passo con i tempi. Ora basta con i pannicelli caldi e gli slogan: noi proponiamo un maxi aumento dei fondi per la Scuola attingendo ...

Pensioni e Inps - a che cosa serve un Fondo complementare pubblico per i giovani? : Il commento di Natale Forlani, già ai vertici della Cisl e coautore del Libro Bianco di Marco Biagi, tratto da IlSussidiario Nella Nota di aggiornamento del Def recentemente approvata dal Consiglio ...