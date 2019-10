Focus sul peggioramento in arrivo al Centro-nord

Fonte : retemeteoamatori

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Una saccatura atlantica tende ad interessare il Mediterraneo occidentale e sarà in movimento verso est nella giornata di domani quando interesserà i settori occidentali dell’Italia. Gia’ in serata-notte con l’attivazione dello Scirocco sul tirreno e il mar Ligure avremo i primi fenomeni prefrontali a carattere di rovescio o temporali sulla Liguria, in particolare tra Genovesato e savonese. Precipitazioni che nella mattina di domani risaliranno sul Piemonte e Lombardia occidantale, qualche primo debole piovasco sulla costa toscana e in Sardegna. immagine satellitare delle 10.30 Nella seconda parte di Martedì il fronte atlantico passerà la Sardegna e interesserà il-ovest e si estenderà a Lombardia, Triveneto ma anche Toscana e Lazio entro sera con venti in rotazione da ...

