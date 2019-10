Fisco | Simona Ventura imputata a Milano per evasione I legali | “Nessun dolo | scelta di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Una presuntafiscale per alcune centinaia di migliaia di euro. La conduttricein un processo a. Oggi – come riporta l’Ansa – si è celebrata la prima udienza. Un dibattimento, appena iniziato, e nel quale gli avvocati sono certi di poter dimostrare che non si è trattato “in alcun modo di, ma di unafiscale operata dai professionisti che l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto efficace”. Secondo l’inchiesta della Guardia di finanza e del pm diSilvia Bonardi, tra il 2012 e il 2015 la conduttrice avrebbe fatto confluire parte dei suoi ricavi e addebitato parte dei suoi costi ad una società, la Ventidue srl, quando, invece, avrebbe dovuto computare tutto, sia le entrate che le uscite, nella sua dichiarazione dei redditi come persona fisica. Da qui l’accusa di “dichiarazione infedele ...

