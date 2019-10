Fisco | false fatture per cento milioni di euro | la procura di Roma indaga su 650 persone

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Seicinquantati, tre anni e mezzo di indagini, centinaia di conti bancari controllati per operazioni sospette con il coinvolgimento di aziendene ma anche del Nord Italia. E’ quanto emerso dall’operazione Easy Money, coordinata dalladied eseguita dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, che ha portato al sequestro di 20die 21 misure interdittive per, riciclaggio e auto-riciclaggio. Le indagini hanno permesso di scoprire un gruppo criminale che ha attuato sistematiche evasioni fiscali per oltre 100die operazioni di riciclaggio e auto-riciclaggio dei proventi illeciti per oltre 55di. L'articoloperdi: ladisu 650proviene da Il Fatto Quotidiano.

