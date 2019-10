Fermato 15enne per l' accoltellamento del 17enne di Trieste | si è costituito in Questura

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Un ragazzino di 15 anni è stato sottoposto a “fermo di indiziato di delitto” in quanto ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il ragazzo, che si è presentato nelladiieri pomeriggio, ha detto di essere il responsabile dell’del diciassettenne avvenuto la sera di sabato, al termine di una lite. Il ragazzo, che è nordafricano, è stato portato in una comunità per minorenni. Non sono stati dati aggiornamenti sulgravemente ferito: secondo le ultime informazioni starebbe lentamente migliorando, ma al momento la prognosi è riservata. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario sta inoltre vagliando la posizione di un giovane kosovaro di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, che ...

