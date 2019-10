Federica Brignone | sci alpino | “Mi sento super motivata Ho un sogno | vincere la coppa di

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Sembra di vederla lì l’altro ieri, in Colorado, a 19 anni, sul podio del gigante americano ad Aspen, il 28 novembre 2009, pettorale n.34, ottava dopo la prima manche, alla quinta gara assoluta indel Mondo, quarta tra le porte larghe. Terza in graduatoria dietro Katrin Hoelzl e Katrin Zettel, due campionesse oggi ritirate, da tempo. Sono in realtà passati dieci anni, poco meno, ricchi di medaglie, successi e podi, tra grandi eventi e circuito maggiore, soprattutto dal 2015. Sarebbero potuti essere di più, per carità, ma c’è tempo per rimpinguare il già cospicuo bottino, visto che l’entusiasmo è lo stesso di sempre, anzi maggiore, veleggiando verso i 30 (li compirà il prossimo luglio) e con un’estate finalmente scevra da infortuni o guai assortiti. Tanti sono i sogni nel cassetto per la milanese di nascita e valdostana d’adozione, ...