Farmaci | Asero Aaito | ‘Limitazioni ostacolano cura sintomi orticaria cronica’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Milano, 14 ott. (AdnKronos Salute) – “Il farmaco Omalizumab ha dimostrato risultati straordinari nelladell’cronica con iazzerati fino al 70%, l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) però ha deciso che la rimborsabilità a carico del Ssn si possa estendere fino a un massimo di 12 mesi, con il risultato che gli allergologi non possono usare adeguatamente un farmaco risultato di grande efficacia”. Così Riccardo, allergologo e presidente eletto Aaiito (Associazione allergologi immunologi italiani territoriali ospedalieri), è intervenuto a margine della seconda giornata del congresso nazionale dell’Aaiito (Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriale Ospedalieri), a Milano fino al 15 ottobre.“Ci troviamo in una situazione paradossale soprattutto in alcune regioni come la Lombardia e la Sicilia, dove ...