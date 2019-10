F1 | Mondiali 2019 | Ferrari velocissima nelle qualifiche ma i titoli si vincono la domenica

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles - la Reginetta venuta dal Futuro. Dominio da 5 ori - la più grande di sempre : Cinque medaglie d’oro nella stessa edizione dei Mondiali (in passato ci erano riuscite solo la sovietica Larisa Lattina nel 1958 e la ceca Vasta Dekanova nel 1938), 19 titoli iridati in carriera (di cui cinque nel concorso generale, record), 25 medaglie complessive, due elementi da brivido inventati per l’occasione. Semplicemente Simone Biles, in piccoli e semplici numeri. Una fuoriclasse in tutto e per tutto che ha stavolto la ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia ha fatto sognare! Bronzo storico delle Fate - Marco Lodadio d’argento. Peccato per la squadra maschile : È mancato davvero poco affinché i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si chiudessero in maniera trionfale per l’Italia. La nostra Nazionale è stata assoluta protagonista a Stoccarda e ha offerto delle prestazioni di altissimo livello come non si vedeva da tempo, basti pensare che non si vincevano due medaglie addirittura dalla storica edizione di Aarhus 2006 quando Vanessa Ferrari si erse a fenomeno indiscutibile della Polvere di ...

Rugby - Mondiali 2019 : il bilancio dell’Italia : Si è concluso con l’annullamento della sfida contro gli All Blacks il Mondiale dell’Italia di Conor O’Shea. Un finale amaro, pieno di recriminazioni per aver dovuto rinunciare a una sfida impossibile, ma dal fascino assoluto. Si è concluso il Mondiale dell’Italia con due vittorie e una sconfitta (più un pareggio a tavolino, che conta per le statistiche, la classifica e nulla più). Ma che Italia abbiamo visto in Giappone? ...

Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2019 : risultati e classifica. Vincono gli USA - Italia nona con 2 medaglie : I Mondiali 2019 di ginnastica artistica si sono disputati alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Di seguito il medagliere completo. medagliere Mondiali ginnastica artistica 2019: # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 5 2 1 8 2. Russia 3 3 3 9 3. Gran ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - podi e risultati. Doppietta di Simone Biles - festa per Nagornyy e Fraser : Oggi domenica 13 ottobre si sono disputate le ultime Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si sono assegnati cinque titoli (tre maschili, due femminili). Di seguito tutti i podi con i risultati e le varie cronache. Finali DI SPECIALITA’ Mondiali Ginnastica: podi E RISULTATI TRAVE – Simone Biles (USA, 15.066), Liu Tingting (Cina, 14.433), Li Shijia (Cina, ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles spaziale - doppietta dorata trave-corpo libero. La più medagliata della storia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Simone Biles NELLA storia, LA PIU’ medagliata DI TUTTI I TEMPI: TRIONFO ALLA TRAVE VIDEO L’ESULTANZA SFRENATA DI Simone Biles, FESTEGGIAMENTI VIRALI Grazie a tutti per averci seguito durante questa lunga rassegna iridata che all’Italia hanno regalato il bronzo della squadra femminile e l’argento agli anelli di Marco Lodadio. Il prossimo appuntamento con la grande ...

Rugby - Mondiali 2019 : Uruguay - la Cenerentola si è scoperta principessa : Non andrà ai quarti di finale della Rugby World Cup, ma l’Uruguay il suo Mondiale lo ha già vinto. La squadra sudamericana era arrivata in Giappone con il peso di essere stata la peggior formazione vista in campo quattro anni fa in Inghilterra. Nella Coppa del Mondo del 2015, infatti, l’Uruguay non solo aveva fatto uno zero su quattro, perdendo tutte le partite, ma aveva segnato solo due mete, subendone 26 e chiudendo il suo percorso ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles di un altro pianeta - pokerissimo al corpo libero! Esercizio da brividi - Lee e Melnikova si inchinano : Simone Biles continua a scrivere record come soltanto la più grande di tutti i tempi è in grado di fare. La statunitense si è laureata Campionessa del Mondo anche al corpo libero e ha così collezionato il quinto oro sui sei a disposizione nella rassegna iridata che si conclude oggi alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania). La 22enne di Columbus si è infatti imposta con la squadra, nel concorso generale individuale, al volteggio, alla trave e ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles spaziale - doppietta dorata trave-corpo libero. La più medagliata della storia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Simone Biles NELLA storia, LA PIU’ medagliata DI TUTTI I TEMPI: TRIONFO ALLA TRAVE VIDEO L’ESULTANZA SFRENATA DI Simone Biles, FESTEGGIAMENTI VIRALI 15.41 Tra pochi minuti la Finale alla sbarra che chiude questi Mondiali. 15.39 Altra doppietta per gli USA con Sunisa Lee (14.133), bronzo al collo della russa Angelina Melnikova (14.066) che ha la meglio sulla brasiliana Flavia ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles pronta per lo show al corpo libero - caccia alla doppietta d’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.06 Le ginnaste sono entrate una a una nel palazzetto, tra poco si incomincia. 15.05 Questo l’ordine di rotazione al corpo libero: la francese Melanie De Jesus Dos Santos, la russa Liliia Akhaimova, la spagnola Roxana Popa, la statunitense Sunisa Lee, la russa Angelina Melnikova, la brasiliana Flavia Saraiva, la canadese Brooklyn Moors, la statunitense Simone Biles. 15.02 Per ...

Rugby - Calendario Mondiali 2019 : le date dei quarti di finale. Orari - tv - streaming e palinsesto fino alla finalissima : Si giocheranno sabato 19 e domenica 20 i quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby, che vedrà poi la semifinale della parte alta del tabellone sabato 26 e quella della parte bassa domenica 27. Il terzo posto verrà messo in palio venerdì 1 novembre, mentre il titolo iridato verrà assegnato sabato 2. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in ...

Rugby - Mondiali 2019 : il tabellone dai quarti alla finale. Calendario - programma - orari e tv : Si è conclusa oggi la prima fase a gironi della Coppa del Mondo di Rugby ed è stato delineato il tabellone della seconda fase ad eliminazione diretta. Nella parte alta Inghilterra-Australia e Nuova Zelanda-Irlanda, in quella bassa Galles-Francia e Giappone-Sudafrica. quarti il 19-20 ottobre, semifinali il 26-27 ottobre, finali 1 e 2 novembre. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: ...

Rugby - Mondiali 2019 : Giappone-Scozia 28-21 - Fukuoka regala i quarti di finale ai suoi : Temevano il tifone Hagibis, hanno subito il tornado Fukuoka. Gli scozzesi vengono eliminati dalla Rugby World Cup perdendo nettamente la sfida verità contro un Giappone indiavolato, che dopo la prima meta di Russell domina il campo, segna tre mete nel primo tempo e a inizio ripresa chiude il discorso con un Kenki Fukuoka scatenato. Scozia che si sveglia nel secondo tempo, ma la qualificazione è troppo lontana e fanno festa i nipponici. Match che ...