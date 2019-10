F1 | Mondiale 2019 | Ferrari superiore alla Mercedes in qualifica Valori ribaltati in gara

Slow Food celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2019 della FAO : Il 16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione, la FAO invita ad agire a ogni livello per far sì che una dieta sana e sostenibile sia accessibile a tutti. Inoltre, qualche ora fa è stato reso pubblico il rapporto SOFA 2019 (State of Food and Agriculture). In esso si mette in evidenza che “ridurre la perdita e lo spreco di cibo ha il potenziale per contribuire ad altri Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, ...

F1 - Mondiale 2019 : mentre Valtteri Bottas blinda il suo secondo posto - la Ferrari spreca l’ennesima chance : Il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno ci ripropone un Valtteri Bottas come non si vedeva da diversi mesi ma, contemporaneamente, una Ferrari molto ben conosciuta. Quando tutto sembra puntare verso il sereno per la scuderia di Maranello, infatti, qualcosa riesce sempre ad andare storto ed a portare qualche nuvola. Nel caso del weekend di Suzuka, poi, non è stata nemmeno colpa del tifone Hagibis che ha costretto la cancellazione completa ...

Superbike - Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP d’Argentina. Jonathan Rea sfonda quota 600 : La Classifica del Mondiale Superbike 2019 dopo l’odierna gara-2 del GP d’Argentina vede il britannico Jonathan Rea sfondare quota 600 e presentarsi al’ultima tappa stagionale da dominatore assoluto, dall’alto dei suoi 601 punti, contro i 460 dell’iberico Alvaro Bautista. Grande lotta per la terza piazza. Classifica PILOTI Mondiale Superbike 2019 Jonathan REA 601 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 460 DUCATI ALEX LOWES 305 ...

Atletica - Chicago Marathon 2019 : trionfo e record Mondiale di Kosgei! Delude Mo Farah : Giornata storica a Chicago! record mondiale! Immensa Brigid Kosgei che domina la gara femminile, bissando il successo ottenuto nella edizione 2018, vincendo in 2h14’04’’ e frantumando cosi` il record di disciplina appartenente alla britannica Paola Radcliffe di 2h15’25’’. Continua il 2019 d’oro per il kenyano Cherono che, dopo aver vinto la maratona di Boston, trionfa anche a Chicago in 2h05’45’’. Delude invece il runner europeo, tra i favoriti ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Hamilton sempre leader a +64 su Bottas - Leclerc 3° : Il Gran Premio del Giappone 2019 è andato in archivio con la vittoria di Valtteri Bottas su Mercedes davanti al tedesco Sebastian Vettel (Ferrari) e al compagno di squadra britannico Lewis Hamilton. Hamilton è sempre leader del Mondiale di Formula 1 con 64 punti di vantaggio su Bottas e 115 sul monegasco Charles Leclerc, mentre Max Verstappen e Sebastian Vettel sono appaiati in quarta posizione a 126 punti dalla vetta. Buon passo avanti di Sainz ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp del Giappone 2019 : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran Premio del Giappone 2019, previsto oggi in pista a Suzuka.

Ginnastica - Mondiale 2019 : Giorgia Villa una chiusura da capitana. Energie al lumicino 16^ con caduta. L’azzurra vale di più : Le Energie erano davvero al lumicino, Giorgia Villa era al terzo all-around in appena sei giorni e sperare in una magia da podio nella finale dei Mondiali era oggettivamente troppo. La bergamasca si è presentata in pedana a Stoccarda dopo aver trascinato le compagne verso la storica medaglia di bronzo nel concorso a squadre dell’altroieri, si sperava che avesse ancora un po’ di benzina nelle gambe per cercare una nuova impresa nella ...

Rugby - Mondiali 2019 : la sfida tra Nuova Zelanda e Italia è stata cancellata per il maltempo. Il Mondiale degli azzurri finisce qui : Importanti novità giungono dal Giappone, sede dei Mondiali 2019 di Rugby. Il tifone Hagibis che si sta abbattendo nella zona asiatica ha costretto l’organizzazione a un cambio di programma importante, ovvero la cancellazione delle partite Nuova Zelanda-Italia e Inghilterra-Francia. Una decisione presa nell’interesse della sicurezza del pubblico e degli atleti. Condizioni troppo pericolose per garantire l’incolumità di tutti, ...

Giornata Mondiale della Vista 2019 : 100 screening gratuiti a Milano : In occasione della Giornata Mondiale della Vista, Neovision Cliniche Oculistiche metterà a disposizione a Milano 100 screening gratuiti, allo scopo di sensibilizzare la popolazione a una corretta prevenzione delle patologie più comuni che possono colpire gli occhi e compromettere quindi una buona visione. Gli screening, prenotabili a partire dal 9 ottobre, saranno effettuati nella Giornata di venerdì 11 ottobre presso le Cliniche di Viale ...

MotoGP - Mondiale 2019 : mancano quattro gare alla conclusione - Marc Marquez lascerà spazio ai rivali? : Il Mondiale MotoGP 2019 saluta la torrida Thailandia e si prepara per il trittico asiatico che porterà i piloti tra Giappone, Australia e Malesia, prima del “rompete le righe” di Valencia di metà novembre. quattro tappe che non hanno più nulla da dire, dato che Marc Marquez ha già ampiamente (e meritatamente) festeggiato il suo sesto titolo iridato nella classe regina, e l’ottavo in assoluta. Lo spagnolo ha dominato in un lungo ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez “va in buca” nei festeggiamenti per l’ottavo titolo Mondiale : Marc Marquez si è imposto nel Gran Premio di Thailandia 2019 ed ha così potuto festeggiare la certezza matematica del suo ottavo titolo iridato in carriera con quattro gare d’anticipo rispetto alla fine della stagione. Lo spagnolo della Honda, dopo aver battuto per la seconda volta Fabio Quartararo in un duello per la vittoria all’ultimo giro, ha liberato tutta la sua gioia festeggiando insieme al suo fan club e ai suoi tifosi ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Dalla Porta 2° - allungo Mondiale. Arbolino 10° e Canet out : E’ lo spagnolo Albert Arenas (KTM) a trionfare allo sprint nel GP della Thailandia 2019, quindicesimo round del Mondiale di Moto3. L’iberico ha preceduto al termine di una gara molto concitata il nostro Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing) a 0″231 e l’altro spagnolo Lopez (Estrella Galicia 0,0). Nella top-10 abbiamo anche Dennis Foggia (quinto) e Celestino Vietti (sesto), poleman a Buriram. Una corsa nella quale si è un ...

Classifica Moto2 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di Thailandia. Marquez mantiene +40 su Fernandez : Luca Marini vince il Gran Premio di Thailandia 2019 della Moto2 e conquista 25 punti davvero importanti per il morale e per il prosieguo della sua annata. In vetta alla Classifica generale rimane Alex Marquez con 224 punti, 40 di vantaggio sul connazionale Augusto Fernandez che, oggi, precedendolo in quarta posizione, è stato in grado di mantenere aperto il campionato. Terza posizione sul podio e anche in graduatoria per Brad Binder che si porta ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di Thailandia. Lorenzo Dalla Porta porta il vantaggio a +22 su Canet : Lorenzo Dalla porta riporta a 22 le lunghezze di vantaggio sullo spagnolo Aron Canet nel Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Buriram (Thailandia), l’alfiere del Leopard Racing, giunto secondo, ha approfittato del ritiro dell’iberico e quindi, quando mancano tre round al termine del campionato la Classifica sorride al pilota nostrano. Purtroppo, sale il distacco di Tony Arbolino, giunto 10° e quindo ora a -43. Di seguito la ...