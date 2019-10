ESO | la telecamera all-sky diventa il piedistallo di un uccello nativo FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Come molti dei telescopi dell’ESO, il telescopio danese da 1,54 metri all’osservatorio La Silla in Cile è accompagnato da una“all-sky” che trasmette viste del sito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo a chiunque e in tutto il mondo di vedere il telescopio in funzione. Gli spettatori possono vedere astronomi e ingegneri al lavoro, ammirare panorami notturni mozzafiato della Via Lattea e, se sono fortunati, individuare alcune specie notturne. Questo raro scatto pubblicato dall’ESO cattura unche usa laall-sky come un, perfettamente inconsapevole del fatto che gli sta bloccando la vista. La specie dell’rimane un mistero irrisolto; l’immagine è stata scattata di notte, quindi è probabile che l’fosse fuori a caccia, il che suggerisce che sia una specie notturna. Nonostante le alte e ...