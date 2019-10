Emergenza climatica | attivisti di Greenpeace occupano due piattaforme petrolifere | “Basta

Emergenza climatica : blitz di Greenpeace su due piattaforme Shell [FOTO] : Alcuni attivisti di Greenpeace stanno occupando due piattaforme di Shell, nel campo petrolifero di Brent nel Mare del Nord, per protestare “contro i piani della compagnia di smantellare alcune vecchie piattaforme petrolifere rimuovendo solo la porzione aerea e lasciando sul posto le basi delle stesse, contenenti acque e sedimenti contaminati da 11mila tonnellate di petrolio“: lo spiega l’organizzazione in una nota. I climbers, ...

“Non c’è alcuna Emergenza climatica” - la petizione degli scienziati “Anti-Gretini” arriva al Senato ma gli ambientalisti tentano di censurarli : Il prossimo 18 settembre, a Palazzo Madama, su iniziativa del Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, sarà presentata una petizione sul clima da parte di 145 scienziati italiani che non credono all’idea di un’imminente catastrofe climatica. Oltre a Gasparri, interverranno l’onorevole leghista Vito Comencini e il presidente dell’Astri Sergio Bartalucci (Associazione di scienziati e tecnologi per la ricerca italiana). Del comitato promotore ...

San Siro - abbatterlo è inutile e dannoso. Non vi dice nulla l’Emergenza climatica? : Il dibattito sul futuro di San Siro, inteso come tempio internazionale del calcio, come casa delle due squadre cittadine, l’Inter e il Milan, impazza ormai da mesi. In realtà lo stadio è dedicato a Giuseppe Meazza, ma tutti amiamo chiamarlo con il vecchio nome. L’ingresso in scena della Sovrintendenza rammenta a tutti il valore architettonico del secondo anello con la sua struttura elicoidale, magnifica e moderna, e riapre i giochi che ...

Clima - 500 scienziati sostengono che “non c’è un’Emergenza climatica” : “Viviamo in un mondo di meraviglie. Ringraziamo quanti ci hanno preceduti” [VIDEO] : Nello stesso giorno in cui l’attivista svedese Greta Thunberg ha tenuto il suo discorso al summit dell’ONU sulle sue paure di un’emergenza Climatica, 500 scienziati competenti e qualificati hanno inviato una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite in cui sostengono che non esiste alcuna emergenza Climatica e che le politiche Climatiche dovrebbe essere pensate per beneficiare le vite delle persone. Tra i tanti punti affrontati nella ...

Bologna - la città dichiara “stato di Emergenza climatica”. E lo fa accettando il manifesto degli attivisti di Extinction Rebellion : Anche la città di Bologna ha dichiarato, oggi, lo “stato di emergenza climatica, ambientale ed ecologica”. Non è la prima città farlo, ma è la prima che arriva a questo risultato andando incontro alle richieste avanzate dal movimento Extinction Rebellion: il gruppo di attivisti per il clima e contro l’estinzione umana ormai noto nel mondo e che si sta facendo lentamente conoscere anche in Italia, grazie a flash mob molto radicali e al ...

Clima : le Marche riconoscono lo stato di Emergenza climatica : Le Marche riconoscono lo stato di emergenza Climatica: oggi il Consiglio regionale ha approvato due mozioni abbinate che impegnano l’ente a coordinare e rafforzare ulteriormente le azioni per il contrasto del cambiamento Climatico, con priorità nei programmi e nelle politiche economiche. Atti di indirizzo passati dopo un lungo dibattito: una a firma di Sandro Bisonni (Verdi), approvata con 12 voti a favore e 3 contrari, e la seconda a ...

Reggio Calabria dichiara lo “stato di Emergenza climatica” : Il consiglio comunale impegna l’amministrazione a deliberare lo stato di emergenza climatica- ambientale e a proporre entro sei mesi un quadro di azioni integrate a favore dell’ambiente. Destina tra l’altro 11 milioni di euro per l’acquisto di beni immobili per far fronte all’emergenza abitativa rimodulando ulteriormente il Decreto Reggio. Si è riunito questa mattina in seconda convocazione il consiglio comunale. Diversi i provvedimenti ...

Dichiarato lo “stato di Emergenza climatica ed ecologica” : la folle e antiscientifica circolare di una dirigente scolastica : Si chiama Maria Grazie Lancellotti, è convinta di essere la Giovanna d’Arco dei cambiamenti climatici e invece è più un Don Chisciotte senza cavallo: combatte contro i mulini a vento. Inutilmente. La signora è la dirigente del Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di Roma e nelle scorse ore ha emesso una delle circolari più antiscientifiche della storia, in cui dichiara lo “stato di emergenza climatica ed ecologica per il suo ...

500 scienziati hanno inviato una lettera all’ONU : “Non c’è un’Emergenza climatica” : “La gente soffre. La gente muore. Interi ecosistemi stanno collassando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa. E tutto quello di cui riuscite a parlare è il denaro e le favole di un’eterna crescita economia. Come osate!”, ha detto Greta Thunberg, 16enne attivista svedese, alle Nazioni Unite qualche giorno fa. Eppure 500 scienziati scartano l’idea di un’emergenza climatica, alimentando il dibattito sui cambiamenti climatici. Il gruppo di ...

L’Università di Genova è il primo Ateneo italiano a firmare la lettera d’intenti sull’Emergenza climatica ed ecologica : L’Università di Genova ha aderito alla manifestazione “Fridays for Future” del prossimo 27 settembre, concedendo il patrocinio all’iniziativa. L’attività dell’Ateneo nel contrasto all’emergenza climatica ed ecologica non si ferma qui ma si concretizza in 2 azioni positive: l’adesione a “The Sustainable Development Goals (SDG) Accord”, iniziativa di dichiarazione dell’emergenza climatica (www.sdgaccord.org/climateletter), coordinata dalla ...

Greenpeace in azione davanti al Ministero delle Politiche Agricole : “Siamo in Emergenza climatica” : Dalle 8 di questa mattina attivisti di Greenpeace sono in azione a Roma, di fronte al Ministero delle Politiche Agricole, dove hanno posizionato un gigantesco maiale che emette fumo dal naso per simboleggiare il contributo degli allevamenti intensivi alla formazione di gas serra, e rilascia un getto di acqua scura: i liquami, che inquinano suolo, acqua e aria. Mentre è in corso a Helsinki il Consiglio informale dei Ministri Ue dell’Agricoltura ...

Pecoraro Scanio : “100.000 cittadini chiedono subito la dichiarazione di Emergenza climatica per l’Italia. Stop a disastri e lutti. Serve impegno serio”. : Roma – “Siamo molto contenti di essere stati ricevuti dal Capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati Francesco D’Uva, e soprattutto per aver riscontrato una disponibilità importante in un movimento che ha una forte coscienza ecologista. La richiesta che poniamo, insieme ad oltre 100.000 cittadini italiani, è quella di dichiarare l’emergenza climatica nel nostro Paese. È un segnale importante lanciato dalla ...

Emergenza climatica - la soluzione è il cannibalismo? : L’Emergenza climatica con l’aumento delle temperature del pianeta dovute all’effetto serra e il consumo delle risorse ha portato lo scienziato comportamentale Magnus Söderlund a porre una domanda controversa durante un seminario in Svezia: puoi immaginare di mangiare carne umana? Le temperature record nel mondo per ogni continente Mentre le temperature (Continua a leggere)L'articolo Emergenza climatica, la soluzione è il ...