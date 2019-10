Elton John su Michael Jackson | “Non era a suo agio nel mondo degli adulti”

Elton John : Michael Jackson era mentalmente disturbato : Elton John ha rivelato in un libro alcuni aneddoti sugli ultimi anni di vita di Michael Jackson. Sta per uscire l’autobiografia “Me” della rockstar bitannica, che ha raccontato - stando a quanto riporta il Sun - quanto trovasse Jacko “inquietante”, al punto da pensare che potesse avere una malattia mentale. Il libro si concentra su varie storie della vita di Elton John, tra cui quella volta che ha rischiato di morire oppure della lite tra ...

Elton John : “Ho portato Donatella Versace in un centro di disintossicazione. Così la salvai dalla droga” : “Ricordo molto, molto bene la notte in cui Donatella decise di chiedere aiuto. L’ho portata in un centro di disintossicazione, non sempre il modo migliore per agire in questi casi, se le persone non sono pronte può essere un disastro”. A rivelarlo è Elton John nella sua autobiografia “Me” in uscita il prossimo 15 ottobre: la popstar ha ripercorso la sua vita, raccontando anche i momenti difficili della vita sua e dei suoi amici. “Non ...

Quella volta in cui Elton John si è trovato “a 24 ore dalla morte” : Nella autobiografia “Me”, che uscirà il 15 ottobre, il divo racconta aneddoti e momenti drammatici della sua vita

Elvis - Lady D - Versace. La vita da romanzo del "folle" Elton John - : Paolo Giordano La popstar: "Riscrissi Imagine per prendere in giro Lennon e la sua mania di fare shopping" Mica facile scrivere l'autobiografia di una vita da romanzo. Elton John ci è riuscito ma chissà che fatica ridurre mezzo secolo di eccessi, follie, incontri pazzeschi e successi epocali in un solo libro. Basta sfogliare a caso Me: Elton John (che esce per Mondadori il 15 ottobre tradotto da Michele Piumini e Valeria Gorla) per ...

The Queen e il ceffone al nipote : 'Non discutere - la Regina sono io' - lo rivela Elton John : Il cantante Elton John ha svelato un insolito aneddoto che ha visto coinvolta la Regina Elisabetta, rea di aver dato uno schiaffo in pubblico ad un nipote. Verità o fantasia, il cantante britannico ha deciso di scriverlo nero su bianco nella sua ultima biografia. Lo schiaffo in pubblico al nipote della Regina Elisabetta: il carattere da vera monarca di The Queen "Non discutere con me, sono io la Regina!". Queste le parole al fulmicotone che la ...

Il mondo secondo Elton John. Da John Lennon a Lady Diana : Il 15 ottobre esce «Me», autobiografia di Elton John (Mondadori, euro 24, pp. 383). Racconto appassionante che ripercorre la carriera dell'artista celebrato dal biopic «Rocketman» ma anche galleria di personaggi memorabili da lui incrociati. Ve ne proponiamo una selezione.

Elton John : "Stavo per morire. Ho pregato - volevo più tempo da trascorrere con i miei figli" : In un’intervista al Daily Mail, Elton John ha confessato di aver rischiato di morire mentre combatteva contro il cancro alla prostata. Il cantante 72enne, impegnato in questo periodo in un lungo tour mondiale che segnerà il suo addio dalle scene, ha rivelato di aver temuto seriamente per la sua vita e di aver pensato di dover abbandonare i suoi figli. Nel 2017, il musicista era stato operato d’urgenza, ma dopo pochi ...

Lady Diana - Elton John rivela : «Stallone e Richard Gere litigarono furiosamente per lei» : Lady Diana contesa da Richard Gere e Sylvester Stallone con tanto di lite in pubblico. A raccontare il curioso aneddoto è Elton John nella sua autobiografia ‘Me’, in uscita il prossimo 15 ottobre. Pare che i due attori parteciparono a una cena organizzata dal cantante, che non mancò di invitare la sua cara amica Diana. Tra Lady D e Richard Gere sarebbe nata subito una particolare intesa tanto da restare per molto in tempo a chiacchierare in ...

Elton John : “Ho avuto un cancro alla prostata - potevo morire” - : Luana Rosato Elton John parla per la prima volta nella sua autobiografia del cancro alla prostata e della infezione che stava per costargli la vita La sua prima autobiografia, ‘Me’, sarà nelle librerie dal prossimo 15 ottobre ma, sulla vita di Elton John, iniziano già adesso ad uscire delle notizie finora sconosciute. Una in particolare, riguarda un problema di salute che ha portato il cantante inglese quasi sul punto di morire. Fino ...

