Egitto | elicottero in mare | salvato italiano a bordo

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Un incidente ha coinvolto unprivato in servizio di collegamento tra la costa egiziana e una piattaforma di gas nel Mediterraneo: il velivolo è precipitato inma le 4 persone che erano a, tra cui un, sono state tratte in salvo dalla Marina egiziana. Il portavoce delle forze armate del Cairo ha precisato che l’incidente si è verificato a nord di Port Said. Imbarcazioni della Marina hanno raggiunto la zona e hanno recuperato i 4, che si trovavano incon indosso i giubbetti salvagente. In seguito sono stati trasportati alla base di Port Said, dove hanno ricevuto cure mediche. Aerano presenti il pilota egiziano, un, un britannico e un nigeriano. Non si hanno dettagli sulle loro condizioni e le cause dello schianto non sono note. L'articoloinMeteo Web.

