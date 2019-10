Educazione finanziaria | come difendersi dalle trappole

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Gli italiani sono 63esimi su 148 paesi al mondo per competenze in materie finanziarie. Poco per avere le conoscenze di base utili per piccoli e grandi operazioni, dallo scegliere un mutuo fino all’investimento giusto

