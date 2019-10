Editoria | il sottosegretario Martella a tu per tu con i giornalisti

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Venezia, 14 ott. (AdnKronos) – La difesa dell’articolo 21 e della libertà di essere informati ovvero il mondo del giornalismo di fronte alle sfide: precarizzazione del lavoro, querele bavaglio, la piccola, il settore televisivo locale, i media nell’era dei social. Questi i temi che verranno affrontati con ilalla Presidenza del Consiglio con delega all’, Andrea, nell’incontro organizzato dal SindacatoVeneto, giovedì prossimo 18 ottobre, dalle ore 10.30 nella sede di Campo San Polo 2162, in calle Pezzana, a Venezia.Si tratta di una delle prime uscite pubbliche in Veneto di, il quale ha espresso la volontà di incontrare il mondo dell’informazione dalla parte del lavoro e dei diritti e doveri. Sarà un’occasione per dibattere su temi dirimenti dell’informazione con ...

