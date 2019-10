Ecco le spezie che nascondono pericolosi allergeni

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Milano, 14 ott. (AdnKronos Salute) – Il pepe rosa in realtà non è un pepe, ma si ricava dalla Schinus molle, una pianta sudamericana della famiglia delle Anacardiacee, e può quindi causare reazioni in chi è allergico agli anacardi; così come pochi sanno che una delle componenti del curry è il fieno greco, che può essere pericoloso per chi è allergico alle arachidi. Il potenzialeco delleè noto ma non così semplice da mappare e classificare, come invece hanno fatto dopo un lungo monitoraggio gli esperti americani del College of Allergy, Asthma and Immunology (Acaai). Il loro studio sulleè stata l’occasione per discutere del tema a Milano, durante il congresso nazionale di Aaiito (Associazione allergologi immunologi italiani territoriali ospedalieri), dove tra l’altro è stata elencata la classificazione delle proteineche, ...

