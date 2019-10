Ecco come sta Franco Battiato La triste rivelazione dell’amico di una vita

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 14 ottobre 2019) È tanto che purtroppo non parliamo di, il maestro. Per rispetto alla sua condizione forse è meglio così. Ma in questi giorni è Roberto Ferri, amico e collaboratore del cantautore siciliano, a parlare di lui e non usa mezzi termini: “Cercano di tenere inqualcosa che è già morto”. Lo afferma in un’intervista a Fanpage, uscita a tre giorni dalla pubblicazione di una foto del Maestro sui social, dopo una lunga assenza. Il 18 ottobre esce “Torneremo ancora”, nuovo album di, contenente un inedito. Una notizia che accoglie lo scetticismo di Ferri, convinto del fatto che le condizioni di salute del cantante non siano le migliori. “Sono stupito. Evidentemente, l’etichetta e il manager Franz Cattini, hanno voluto tirare fuori qualcosa per tenere vivo quello che, purtroppo, è già morto.mi diceva sempre che non aveva testi pronti. L’ultima volta ...

