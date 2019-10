Difende ragazza malmenato | 40enne attaccato e pestato da branco di giovani

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L'Aquila - Un uomo di 40anni, nella serata di ieri si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano per essere medicato per le ferite riportate dopo aver subito l'aggressione da parte di diversi ragazzi che si sono scagliati su di lui perchè stava cercando di aiutare una giovane che veniva malmenata dal suo coetaneo. Il tutto è avvenuto nella tarda serata di ieri nel centro di Avezzano, l'uomo sarebbe stato aggredito eda un gruppo di una decina di, tra i 18 e i 20 anni, che si sarebbero scagliati contro di lui, per aver difeso una. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia che dopo la denuncia delstanno indagando sui fatti. leggi tutto

