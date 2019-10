Di Maio | Anche l' Italia bloccherà l' export di armi verso la Turchia

Erdogan : «Attaccheremo Kobane» Di Maio : «Anche l’Italia ferma l’export di armi verso la Turchia» : Corsa contro il tempo per arrivare per primi nella città un tempo simbolo della resistenza contro l’Isis e ora nel mirino dei turchi

M5S - Di Maio : «Non alleanze ma patti. Con De Luca? Neanche per sogno» : «Il M5S sarà sempre l'ago della bilancia di ogni governo, saremo sempre in Parlamento, per noi è difficile tornare indietro». Lo afferma a Napoli dal palco di Italia 5...

La Germania blocca le esportazioni di armi alla Turchia - Zingaretti e Di Maio : «Anche l'Italia si muova» : La misura è già stata adottata in Olanda, Norvegia e Finlandia. Tra i combattenti arabo-siriani impiegati dall'esercito turco nell'operazione militare anche miliziani jihadisti

(AdnKronos) – Al momento, a quanto si apprende, non ci sarebbe ancora nessuna intesa sulle Regionali in Calabria, tema affrontato nell'incontro di ieri tra Zingaretti e Di Maio.

"Un incontro molto importante". Così il padre di Giulio Regeni ha definito il colloquio avuto questo pomeriggio con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori del ricercatore scomparso il 25 gennaio 2016 e trovato morto pochi giorni dopo in Egitto, sono entrati nella sede della Farnesina intorno alle 15 per uscire un'ora e mezzo più tardi insieme alla avvocato Alessandra Ballerini.

Roma, 1 ott. (AdnKronos) – E' stata affrontata anche la questione della lettera firmata da 70 senatori grillini -al centro della riunione di fuoco della scorsa settimana- nel corso dell'assemblea a Palazzo Madama che ha visto spuntare, a sorpresa, il capo politico M5S, Luigi Di Maio. La lettera in questione chiede di rendere più deliberante l'assemblea degli eletti, un tema affrontato in maniera pacata

Voto ai 16enni - Conte : i giovani sono maturiAnche Di Maio apre all'idea di Letta : Il premier possibilista circa l'abbassamento dell'età per esercitare il diritto di Voto. Con lui anche il leader M5s: "Se a 16 anni un giovane può lavorare e pagare le tasse - dice - dovrebbe avere il diritto di votare e scegliere che decida della sua vita". Contrario il senatore a vita Mario Monti.

Di Maio : "Sì al voto ai 16enni" E arriva anche l'ok della Lega : "Il voto ai sedicenni è una proposta che portiamo avanti da sempre e che sosteniamo con forza. I giovani in Italia vengono definiti, a seconda del momento, choosy, viziati, 'gretini': per noi questi giovani vanno soprattutto rispettati, ascoltati e messi al centro della nostra politica. Sono... Segui su affaritaliani.it

Ius culturae - Di Maio : «Oggi non è una priorità». Anche il Pd frena : Lo ius culturae «non è oggi una priorità». Lo afferma il ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di Maio a 'Non è l'Arenà su La7,...

Luigi Di Maio scaricato anche da Beppe Grillo : il retroscena pentastellato sul loro rapporto : A Beppe Grillo l'alleanza con la Lega non è mai andata giù. Motivo questo per cui il fondatore del Movimento 5 Stelle ha ogni giorno una pena da far scontare a Luigi Di Maio. La consultazione online sul caso Diciotti è qualcosa "a metà tra il comma 22 e la sindrome di Procuste", una frase irridente

Di Maio frena (anche Conte) su possibili nuove imposte : Il capo politico del M5s e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio frena su possibili nuove imposte dopo le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte che ha aperto alla possibilità di tassare il trasporto aereo, le bevande gassate e le merendine per reperire fondi per la lotta ai cambiamenti climatici e per la scuola. E proprio oggi il presidente del Consiglio da Lecce torna sul tema fisco definendolo "iniquo e inefficiente" e invocando una "riforma ...