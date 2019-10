Dalla meccanica quantistica una società spin-off INFN per scoprire nuovi farmaci

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019)grazie a innovativi protocolli di drug design e potenti algoritmi sviluppati a partire da metodi matematici di fisica teorica, originariamente sviluppati per studiare fenomeni tipici del mondo subatomico, come ad esempio l’effetto tunnel quantistico. È questa la sfida lanciataneonata Sibylla Biotech,-off dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (), delle Università di Trento e Perugia e su cui il fondo Vertis Venture 3 Tech Transfer ha deciso di puntare investendo 2,4 milioni di Euro. L’investimento è stato annunciato oggi in una conferenza stampa a Trento organizzata da Hit-Hub Innovazione Trentino. Gli scienziati soci fondatori di Sibylla Biotech hanno sviluppato una piattaforma innovativa per la scoperta ditarget farmacologici sfruttando competenze che vannofisica sub-nucleare, all’informatica, alla biologia cellulare, ...

