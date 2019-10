Dal 2000 l' Italia ha venduto alla Turchia armi per 886 milioni di dollari Il picco nel

La montagna che cambia - Gianni Ballor : 'Dal 2000 in poi la neve ha cominciato a mancare' : Negli ultimi cinquant'anni, sulle Alpi italiane, il 40% dei ghiacciai è scomparso. Quest'ultimo è un dato scientifico incontrovertibile, ma aldilà del dato in sé, che contiene previsioni allarmanti per il futuro, intorno alla montagna c'è una cultura umana in mutamento. Quando pensiamo alla montagna, tante e diverse immagini si frappongono. Chi ne è affascinato ne coglie la bellezza ma anche le insidie. Nell'immaginario collettivo, coloro che ...

Istat - rapporto deficit/Pil cala all’1 - 1% : dato migliore Dal 2000. Pressione fiscale aumenta al 40 - 5% : Nel secondo trimestre 2019 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari all’1,1%, migliorando di 0,2 punti rispetto all’1,3% dello stesso trimestre del 2018. Lo rileva l’Istat aggiungendo che complessivamente, nei primi due trimestri del 2019, il rapporto deficit-pil è risultato pari al 4% anche qui in calo a confronto con il 4,2% del corrispondente periodo dell’anno prima. Si tratta del dato ...

Evasione fiscale - Dal 2000 non sono state riscosse cartelle per 909 miliardi : Lotta all'Evasione. Che bella espressione. L' abbiamo sentita pronunciare da qualunque governo sia passato negli ultimi trenta-quarant'anni. In nome della caccia ai furbetti del fisco sono aumenti i balzelli, poiché è passata la logica: prima si combatte il nero, poi si possono abbassare le imposte.

This is Us - la prima stagione della serie tv su Tv2000 Dal 24 settembre : Martedì 24 settembre, alle ore 21:05 circa, vanno in onda su Tv2000 le prime puntate della prima stagione della serie televisiva statunitense "This is Us". Il telefilm nasce da un'idea di Dan Fogelman, fu mandato in onda per la prima volta in onda il 20 settembre 2016 sull'emittente NBC e pochi mesi dopo venne candidato al Golden Globe per la migliore serie tv drammatica. Nel corso degli episodi viene narrata la storia di una famiglia nell'arco ...

Dal 2000 in Italia sono stati uccisi dai genitori 85 bambini con meno di un anno : Dal 2000 ad oggi in Italia i bambini con meno di un anno di vita uccisi da uno dei genitori sono stati 85, una media di almeno 4 l'anno. E' quanto emerge dall'ultimo Rapporto Eures sugli omicidi in famiglia, che ricorda come responsabili esclusivamente o quasi di questo delitto siano le madri: nell'arco di tempo in questione, l'89,4% degli omicidi di figli di meno di un anno (76 casi in valori assoluti) sono stati commessi dalle madri, il 10,6% ...